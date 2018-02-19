Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Смертоносный "Вампир" из России понравился армии Мексики

20.02.2018 Российская газета 85 0
0
Понравилась новость?
 +1
РПГ-29 "Вампир"
РПГ-29 "Вампир".
Источник: rg.ru

Российский РПГ-29 "Вампир" является одним из самых мощных противотанковых средств сухопутных войск Мексики. Местные военные с гордостью демонстрируют этот современный гранатомет на различных военных парадах, выставках вооружений и активно применяют его в ходе боевой подготовки.




"Вампиры" являются настоящим ужасом для танкистов всего мира. Эти РПГ уверенно поражают современные танки типа "Абрамс" или "Челленджер -2". По открытым данным, реактивная граната ПГ-29В может пробить более 650 мм бронированной стали, причем за динамической защитой. Это достигается за счет того, что российские конструкторы применили в своей разработке так называемую тандемную боевую часть с двумя кумулятивными зарядами.

Прицельная дальность выстрела достигает 500 м. Начальная скорость гранаты - до 255 м/с.

"Вампир", конечно, не является компактным изделием, его длина в боевом положении составляет 1850 мм, а вес - более 12 кг. Однако особенности конструкции позволяют его достаточно легко транспортировать. В Мексике, как видно на фото, для перемещения гранатометчиков используют джипы.

РПГ-29 - не единственный образец техники российского производства, состоящий на вооружении этого латиноамериканского государства. Местные военные хорошо отзываются о РПГ-7, зенитно-ракетных комплексах "Игла", вездеходах "Урал", бронетраспортерах БТР-60ПБ, вертолетах Ми-8, Ми-17 и Ми-26.


Алексей Моисеев
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Продукция
БТР-60
Игла ЗРК
Ми-17
Ми-26
Ми-8
РПГ-29 Вампир
РПГ-7
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 23:51
  • 4
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 19.02 23:22
  • 10
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
  • 19.02 23:06
  • 1
Бывший командующий БФ: требование Киева отремонтировать перед передачей оставшиеся в Крыму украинские корабли абсурдно
  • 19.02 22:54
  • 25
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 19.02 21:42
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России - главком
  • 19.02 21:31
  • 1
Подробности контракта с Индонезией на поставку истребителей Су-35
  • 19.02 21:12
  • 6316
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.02 20:54
  • 21
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 19.02 20:40
  • 1
Небесные разведчики
  • 19.02 20:16
  • 1
Москва формирует танковый кулак
  • 19.02 20:13
  • 1
Российские потери и намерения Москвы
  • 19.02 19:52
  • 1
Красный ветеран
  • 19.02 19:37
  • 8
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 19.02 19:22
  • 3
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
  • 19.02 19:22
  • 5
Россия должна отдать захваченные в Крыму корабли, предварительно отремонтировав
другие обсуждаемые темы