Смертоносный "Вампир" из России понравился армии Мексики
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РПГ-29 "Вампир".
Источник: rg.ru
Российский РПГ-29 "Вампир" является одним из самых мощных противотанковых средств сухопутных войск Мексики. Местные военные с гордостью демонстрируют этот современный гранатомет на различных военных парадах, выставках вооружений и активно применяют его в ходе боевой подготовки.
Российский РПГ-29 "Вампир" в Мексикеhttps://t.co/3qGsEnoJYY #weapons #Mexico #grenadelauncher #гранатомет #РПГ #Мексика pic.twitter.com/xcQWthHrIJ— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 19 февраля 2018 г.
"Вампиры" являются настоящим ужасом для танкистов всего мира. Эти РПГ уверенно поражают современные танки типа "Абрамс" или "Челленджер -2". По открытым данным, реактивная граната ПГ-29В может пробить более 650 мм бронированной стали, причем за динамической защитой. Это достигается за счет того, что российские конструкторы применили в своей разработке так называемую тандемную боевую часть с двумя кумулятивными зарядами.
Прицельная дальность выстрела достигает 500 м. Начальная скорость гранаты - до 255 м/с.
"Вампир", конечно, не является компактным изделием, его длина в боевом положении составляет 1850 мм, а вес - более 12 кг. Однако особенности конструкции позволяют его достаточно легко транспортировать. В Мексике, как видно на фото, для перемещения гранатометчиков используют джипы.
РПГ-29 - не единственный образец техники российского производства, состоящий на вооружении этого латиноамериканского государства. Местные военные хорошо отзываются о РПГ-7, зенитно-ракетных комплексах "Игла", вездеходах "Урал", бронетраспортерах БТР-60ПБ, вертолетах Ми-8, Ми-17 и Ми-26.
Алексей Моисеев
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19.02.2018
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