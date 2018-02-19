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Всю мощь российской артиллерии собрали на видео

20.02.2018 Российская газета 72 0
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С"
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".
Источник: РИА Новости/Евгений Биятов

Минобороны России опубликовало трехминутный фильм с артиллерийских стрельб на полигоне в Ленинградской области.

33-й полигон под Лугой - не совсем обычное стрельбище. Это штатная тренировочная площадка Михайловской военной артиллерийской академии. И, в отличие от прочих полигонов, где работают лишь опеределенные типы вооружений, здесь представлена вся артиллерия и ракетные системы Сухопутных войск: от ротных минометов до систем залпового огня и тактических ракетных комплексов, по эффективности сравнимых с ядерным оружием. А когда "боги войны" занимаются своим делом, простым смертным лучше держаться подальше.



Благодаря пресс-службе Минобороны, беспилотникам и закрепленным на боевых машинах экшн-камерам можно увидеть (и не пострадать при этом) море огня, изливаемое одновременной работой РСЗО "Град" и "Смерч" (с последних при старте мощных ракет слетает маскировочные елочки), выход на позиции самоходных артустановок "Акация" и "Мста-С", залпы противотанковых орудий и самоходных ракетных комплексов "Хризантема", способных остановить танковую колонну.

Завершается ролик пуском тактической ракеты "Точка-У", одного из главных агрументов российской артиллерии.

- В ходе зачетных практических занятий курсанты Михайловской академии демонстрируют искусство применения самходной и буксируемой артиллерии, реактивных систем залпового огня, противотанковых ракетных комплексов, минометов и тактических ракет. Академия - один из старейших вузов страны, здесь готовят специалистов по ракетно-артиллерийскому вооружению для Сухопутных войск, ВДВ, разведки и Морской пехоты. Помимо ведения огня, их учат обращению со средствами автоматизации, эксплуатации боеприпасов, специального оборудования, систем связи, наблюдения и управления войсками. Ежегодно на курсантские погоны претендуют свыше полутора тысяч абитуриентов, а поступают лишь 500. В РВиА скучно не бывает. Никогда! - заверили в военном ведомстве.


Антон Валагин
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
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Град РСЗО
Мста-С
Точка-У
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