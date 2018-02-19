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Автотехника КАМАЗ для ЮАР

20.02.2018 ПАО "КАМАЗ" 195 0
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КАМАЗ-65201
Самосвал КАМАЗ-65201.
Источник: http://zolotoyolymp.ru/

Первая партия автомобилей КАМАЗ в праворульном исполнении поставлена в адрес компании BELL Equipment, официального дистрибьютора ПАО «КАМАЗ» в Африке.


Автомобили КАМАЗ с правым рулём в количестве 54 единиц отгружены компании BELL Equipment в период с декабря 2017 года по январь 2018 года. Кстати, первая партия из 12 грузовиков была отправлена в ЮАР из порта Санкт-Петербурга 30 декабря, за день до наступления нового года. Морским перевозчиком была номинирована океанская ро-ро линия Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL). Автомобили были доставлены в порт Дурбан в соответствии с графиком и выгружены на терминал 6 февраля.


Поставке предшествовала совместная работа Внешнеторговой компании «КАМАЗ» и Научно-технического центра компании по разработке и сертификации праворульных автомобилей тропических комплектаций, соответствующих требованиям Южно-Африканской Республики. Всего разработано и сертифицировано четыре модели (пяти комплектаций) самосвалов КАМАЗ с рестайлинговой кабиной. В их числе – КАМАЗ-65115-97 с кузовом 10 куб.м, КАМАЗ-6520-63 с кузовом 12 куб.м, КАМАЗ-65201-63 с кузовом 16 куб.м и КАМАЗ-65222-63 с кузовами 12 куб.м и 16 куб.м. Три автомобиля из поставленной партии будут представлены на Международной выставке BAUMA AFRICA-2018, которая состоится 13-16 марта в г. Йоханнесбург (ЮАР).


BELL Equipment – производитель погрузчиков, шарнирно-сочленённых самосвалов и другой спецтехники для различных отраслей. Компания занимается производством и продажей техники более 60 лет и имеет свыше 56 дилерских центров с сервисным обслуживанием по всей Африке. В июне 2017 года BELL EQUIPMENT стала официальным дистрибьютором ПАО «КАМАЗ» в 12 странах Африки.


В течение 2018 года «КАМАЗ» планирует поставить на рынок ЮАР 100 единиц автотехники. Кроме того, в планах крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей – организация склада запасных частей на базе логистического центра BELL Equipment и организация сборочного производства в ЮАР на производственных мощностях официального дистрибьютора.
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
ЮАР
Компании
КАМАЗ

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