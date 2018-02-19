Бойцов Вагнера могли прикрыть ракетно-пушечные "Рогатки"
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vestnik-rm.ru
Трагический инцидент с сирийскими бойцами и российскими добровольцами в районе Дейр - Эз -Зор еще раз свидетельствует о необходимости особого внимания к средствам ПВО.
В составе подразделений, воюющих в Сирии, часто можно увидеть установленные на автотехнику 23-мм автоматические пушки ЗУ-23-2, которые называют "зушкой" или "рогаткой". Однако из этого оружия очень трудно поразить современный беспилотник, боевой самолет или ударный вертолет.
"Вестник Мордовии" ранее рассказывал о разработанной в России модернизированной версии знаменитой зенитной установки. Называется она ЗУ-23/30М1-3.
В ходе модернизации на ЗУ-23 установлены силовые электрические приводы горизонтального и вертикального наведения вооружения, пульты прицеливания, управления и индикации. Монтируемый оптико-электронный модуль имеет лазерный дальномер, телевизионные и тепловизионные камеры, цифровую вычислительную систему. Улучшенная зенитная установка получает возможность запуска ракет типа "Игла".
За счет использования ракет зона поражения увеличивается до 6000 м по дальности и до 3500 м по высоте, а скорость поражаемых целей может достигать 400 м/сек.
Боекомплект установки - 100 23-мм унитарных патронов и 2 ракеты. Боевая скорострельность - 400 выстр./мин.
Модернизированные ЗУ-23/3-М1-3 могут размещаться в кузовах автомобилей типа УРАЛ и КАМАЗ.
Военные эксперты полагают, что если бы такие установки были бы у "вагнеровцев", то американские стервятники не смогли бы свободно летать и обстреливать боевые порядки.
Дмитрий Лемешко
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19.02.2018
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