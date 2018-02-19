У немецкой армии нет зимней амуниции



Солдаты танкового подразделения Бундесвера.

Источник: © AFP 2017, John MacDougall Солдаты танкового подразделения Бундесвера.Источник: © AFP 2017, John MacDougall

Чтобы противостоять действиям России в Крыму, НАТО в 2014 году создала силы быстрого реагирования, и предполагается, что с 2019 года Германия будет играть в них ведущую роль.

Но, как выяснилось, немецкий бундесвер не готов к потенциальным активным действиям, сообщает "Вельт" (Welt). У него не хватает не только танков и вертолетов, но даже зимней амуниции, которая может понадобиться, например, в случае конфликта на востоке.

Эксперт по вопросам обороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фритц Фельгентрой (Fritz Felgentreu) заявил, что подобные пробелы в снабжении недопустимы. Флориан Хан (Florian Hahn) из Христианско-социального союза (ХСС) потребовал исправить ситуацию, как того требует коалиционное соглашение.

"Отсутствие даже базового оснащения, такого как бронежилеты и зимняя амуниция, показывает, в каком жалком состоянии сегодня находится бундесвер", - добавляет эксперт Свободной демократической партии Германии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).