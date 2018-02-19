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В Госдуме надеются на диалог с Западом по теме кибератак

20.02.2018 РИА Новости 66 0
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Государственной думе рассчитывают на возвращение дискуссии о масштабных киберинцидентах в русло цивилизованного диалога, несмотря на звучащие со стороны стран Запада обвинения в адрес России, заявил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В четверг Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне 2017 года. Днем ранее аналогичные обвинения в адрес России выдвинул госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад. В Кремле категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.

"Несмотря на продолжающуюся политику огульных обвинений со стороны ряда стран Запада, мы продолжаем рассчитывать на возможность возвращения дискуссии о масштабных киберинцидентах в русло цивилизованного международного диалога", - заявил журналистам Левин.

По его словам, поток обвинений в создании вредоносного программного обеспечения со стороны Запада выглядит как очередной выпад в отношении РФ. Как отметил Левин, это является продолжением курса на конфронтацию с Россией, взятого Соединенными Штатами и их ближайшими союзниками.

Глава думского комитета подчеркнул, что высказывания официальных лиц стран Запада на эту тему бездоказательны. "Мы можем только выразить сожаление по поводу того, что представители властей стран Запада позволяют себе столь резкие заявления", - сказал Левин.

Он отметил, что киберинциденты международного значения должны объективно и обстоятельно расследоваться, а результаты расследований публиковаться.

"Заниматься такого рода деятельностью могла бы международная организация типа "кибер-ООН", о необходимости создания которой неоднократно говорила российская сторона. Эта организация пользовалось бы доверием всех сторон, на основе обмена информацией и международных гарантий предотвращения агрессии в виртуальной среде", - сказал глава думского комитета.

Глобальная атака вируса-вымогателя в июне прошлого года поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.
19.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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