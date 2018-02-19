Россия готова к равноправному партнерству с ЕС и США, заявил Лавров



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МЮНХЕН, 17 фев - РИА Новости. Россия готова к партнерству с ЕС и США на условиях равноправия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия открыта равноправному, взаимоуважительному, основанному на балансе интересов партнерству с ЕС в целях поиска эффективных ответов на вызовы сегодняшнего дня. На таких же принципах готовы выстраивать отношения с США и всеми другими странами", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.