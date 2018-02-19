Лавров назвал главную тему переговоров в ходе визита в Сербию
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Флаги Сербии и России.
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главной темой переговоров в ходе визита в Сербию станет ситуация в Европе и на Балканах, а также вопросы выполнения решений СБ ООН по косовскому урегулированию, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как заявила на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров 21-22 февраля посетит Словению и Сербию.
"Программа предполагает встречу с президентом, премьер-министром, первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Сербии", - сказал Лавров в интервью сербскому агентству "БЕТА".
"Основное внимание уделим международным вопросам - ситуации в Европе, на Балканах, нашему сотрудничеству в ООН, затронем необходимость полного выполнения резолюции 1244 Совета Безопасности ООН по косовскому урегулированию", - добавил глава МИД РФ.
Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Белград, не признающий косовский суверенитет, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшей достигнутой договоренностью является Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Это Сообщество до сих пор не сформировано.
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19.02.2018
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