РФ заинтересована в сохранении связей с балканскими друзьями, заявил Лавров



Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в сохранении своих исторических, духовных и культурных связей с балканскими друзьями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы в сохранении наших исторических, духовных, культурных связей с балканскими друзьями… Мы заинтересованы присутствовать в информационном пространстве дружественных нам стран, с которыми нас связывают… столетия отношений", - заявил Лавров в интервью сербскому информагентству "БЕТА".

Кроме того, Россия продвигает экономические проекты, которые "(мы) никому не навязываем", отметил Лавров.

"Предлагаем рассмотреть те условия, на которых такие проекты могут осуществляться, и принимаем абсолютно нормально любое решение, которое примет партнер после изучения наших предложений", - отметил глава МИД РФ.