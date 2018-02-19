РФ заинтересована в сохранении связей с балканскими друзьями, заявил Лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в сохранении своих исторических, духовных и культурных связей с балканскими друзьями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы заинтересованы в сохранении наших исторических, духовных, культурных связей с балканскими друзьями… Мы заинтересованы присутствовать в информационном пространстве дружественных нам стран, с которыми нас связывают… столетия отношений", - заявил Лавров в интервью сербскому информагентству "БЕТА".
Кроме того, Россия продвигает экономические проекты, которые "(мы) никому не навязываем", отметил Лавров.
"Предлагаем рассмотреть те условия, на которых такие проекты могут осуществляться, и принимаем абсолютно нормально любое решение, которое примет партнер после изучения наших предложений", - отметил глава МИД РФ.
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19.02.2018
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