Лавров выступил против создания закрытых военно-политических альянсов



Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство на полигоне в Сербии.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство на полигоне в Сербии.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает нецелесообразным создание закрытых альянсов в военно-политической или экономической сферах.

"Не надо думать о создании каких-то закрытых альянсов, будь то в военно-политической или экономической сферах. Надо смотреть на вещи шире и уж точно дальше, чем горизонт четырех лет до очередных выборов в той или иной европейской стране, и видеть открывающуюся очень позитивную перспективу, если все мы будем руководствоваться интересом к совместной работе ради наших собственных граждан в каждой отдельно взятой стране и на Европейском континенте в целом. Мне кажется, что линия сербского руководства исходит именно из этого", - сообщил Лавров в интервью сербскому агентству "БЕТА".