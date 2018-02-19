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Лавров выступил против создания закрытых военно-политических альянсов

20.02.2018 РИА Новости 55 0
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Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии
Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство на полигоне в Сербии.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает нецелесообразным создание закрытых альянсов в военно-политической или экономической сферах.

"Не надо думать о создании каких-то закрытых альянсов, будь то в военно-политической или экономической сферах. Надо смотреть на вещи шире и уж точно дальше, чем горизонт четырех лет до очередных выборов в той или иной европейской стране, и видеть открывающуюся очень позитивную перспективу, если все мы будем руководствоваться интересом к совместной работе ради наших собственных граждан в каждой отдельно взятой стране и на Европейском континенте в целом. Мне кажется, что линия сербского руководства исходит именно из этого", - сообщил Лавров в интервью сербскому агентству "БЕТА".
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сербия
Персоны
Лавров Сергей

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