В Госдуме создадут рабочую группу для обсуждения законопроекта о ЧВК
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экспертный совет при комитете Госдумы по обороне занимается формированием рабочей группы для обсуждения законопроекта о частных военных компаниях (ЧВК), заявил глава оборонного комитета ГД Владимир Шаманов на брифинге для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в России.
"Экспертный совет (при комитете ГД по обороне - ред.) сейчас формирует рабочую группу, куда мы привлекаем как самостоятельно предложивших свои услуги и уже занимавшихся этим вопросом, так и ряд структур, таких как Академия военных наук, Академия Генерального штаба, где есть наработки по этому вопросу. Будем активно готовить круглый стол по этому направлению деятельности", - заявил Шаманов.
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19.02.2018
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