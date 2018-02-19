Австрия не откажется от эксплуатации истребителей EF-2000 "Тайфун"



Истребитель Eurofighter F-2000A Typhoon - RIAT 2014.

Источник: flickr.com/ Airwolfhound Истребитель Eurofighter F-2000A Typhoon - RIAT 2014.Источник: flickr.com/ Airwolfhound

ЦАМТО, 19 февраля. Новый Кабинет министров Австрии пересмотрит решение предыдущего правительства о досрочном завершении эксплуатации истребителей EF-2000 "Тайфун" и закупке более дешевого в эксплуатации самолета.

Данное решение, очевидно, связно, в том числе, и с тем, что на минувшей неделе прокуратура Мюнхена завершила расследование дела по обвинению Airbus Defense and Space в коррупции при продаже Австрии в 2003 году истребителей EF-2000 "Тайфун". Расследование было начато в 2012 году.

На фоне скандала предыдущее руководство Австрии высказывало свое неудовлетворение низкими характеристиками полученных с 2005 по 2008 гг. самолетов и высокой стоимостью их технической поддержки. Как тогда сообщалось, продолжение эксплуатации самолетов в течение 30 лет обойдется Австрии в 5 млрд. евро (6,24 млрд. долл.), в основном за обслуживание. В этой связи Вена планировала с 2020 года поэтапно отказаться от эксплуатации парка из 15 истребителей EF-2000 "Тайфун" "Транш.1".

В ходе завершенного прокуратурой Мюнхена расследования не были подтверждены обвинения в допущенных правонарушениях. Тем не менее, мюнхенский государственный прокурор опубликовал административное уведомление о взимании штрафа в размере 81,25 млн. евро (99,56 млн. евро), который компания Airbus обязалась выплатить. Эта сумма представляет собой административный сбор в размере 250 тыс. евро и собственно штрафные санкции в размере 81 млн. евро.

Согласно заявлению Airbus, уведомление о штрафе основано на утверждении о "небрежном выполнении обязанностей по надзору за сотрудниками компании" руководством Airbus Defense и Space. В уведомлении утверждается, что прежние члены руководства компании не смогли обеспечить внутренний контроль на должном уровне. Тем не менее, очевидно, что доказанных фактов коррупции не установлено.

Таким образом, как сообщает Reuters, ввиду отсутствия доказанных фактов коррупции новому австрийскому правительству не остается ничего другого, как согласиться на выплату штрафа от Airbus и продолжить эксплуатацию EF-2000 "Тайфун".

Министерство обороны Австрии, со своей стороны, заявило, что консорциум Eurofighter предложил модернизировать имеющиеся самолеты и пересмотреть эксплуатационные расходы.