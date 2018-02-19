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В эксплуатацию передана новая аэродромная база в Приморском крае

20.02.2018 ЦАМТО 46 0
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Ка-52 "Аллигатор"
Боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор", изготовленные Арсеньевской авиационной компанией «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 19 февраля. Сотрудники Военно-строительного комплекса МО РФ завершили работы по реконструкции заводской аэродромной базы в ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина холдинга "Вертолеты России".

В результате проведенных работ пропускная способность летно-испытательной станции предприятия увеличилась почти в два раза. Торжественное открытие объекта ознаменовалось приземлением воздушного судна на новую взлетно-посадочную полосу.

В ходе модернизации аэродромной базы ААК "Прогресс" имеющиеся вертолетные площадки были расширены, что позволило увеличить их вместимость с 3 до 5 машин. Кроме того, выполнено строительство перрона для стоянки воздушных судов, группового места стоянки вертолетов, рулежных дорожек, наладочно-испытательной площадки.

Всего в рамках данного проекта проведены реконструкция, техническое перевооружение и строительство аэродромной базы площадью 160 тыс. кв. м. На территории летно-испытательной станции предприятия была возведена новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 1300 м и шириной 28 м, что соответствует требованиям Федеральных авиационных правил.

Специалистами Главного военно-строительного управления по специальным объектам в ходе выполнения работ было уложено 13613 куб. м цементобетона, использовано 57095 кв. м геотекстиля, 45000 куб. м щебня и песко-гравийной смеси.

Также была установлена система светосигнального оборудования, что позволит выполнять испытательные полеты не только днем, но и ночью.

Аэродромная база прошла проверку на соответствие требованиям, предъявляемым к аэродромам экспериментальной авиации, однако при прохождении дополнительной сертификации она может быть также использована в качестве аэродрома гражданской авиации. В случае принятия соответствующего решения краевыми властями, "Прогресс" сможет принимать пассажирские самолеты для региональных авиаперевозок, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина

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