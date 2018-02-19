Невское ПКБ разработало модернизированную версию БДК "Иван Грен"
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Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен".
Источник: http://detboxfon.ru/
Бюро предлагает улучшить ходовые качества судна и его обитаемость
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) готово предложить Минобороны РФ модернизированный проект большого противолодочного корабля (БДК) типа "Иван Грен". Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор предприятия Сергей Власов.
"Если у флота возникнет такое желание, то мы готовы представить модернизированный проект этого корабля. У него улучшена обитаемость и ходовые качества", - сказал он.
"Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. 30 ноября 2017 года большой десантный корабль "Иван Грен" вышел в Балтийское море, где начал выполнение программы государственных испытаний. Они были приостановлены в конце декабря 2017 года.
Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.
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19.02.2018
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