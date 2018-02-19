Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: Индия намерена запустить в космос вторую астрономическую обсерваторию

20.02.2018 ТАСС 54 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © AP Photo/Arun Sankar

Эта автоматическая космическая станция будет предназначена для многоволнового изучения объектов в ближнем и дальнем космосе

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 февраля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) планирует разработать и отправить на орбиту Земли новую астрономическую обсерваторию AstroSat-2. Как сообщает в понедельник газета The Times of India, эта автоматическая космическая станция будет предназначена для многоволнового изучения объектов в ближнем и дальнем космосе.

По данным издания, ИСРО обратилась ко всем индийским научным центрам с предложением принять участие в создании приборов и оборудования для астрономических и астрофизических исследований, которые будут установлены на будущей станции.

Обсерватория AstroSat-2 должна стать продолжением проекта AstroSat-1 - эта станция была отправлена на орбиту в сентябре 2015 года. Она стала первой индийской автоматической обсерваторией в космосе и способна одновременно проводить многоволновые исследования различных астрономических объектов.

Сроки отправки в космос станции AstroSat-2 пока не сообщаются, но, как предполагают местные СМИ, это может произойти к 2020 году, поскольку срок службы аппарата AstroSat-1 оценивается в пять лет.
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
2020-й год
ОБСЕ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 23:51
  • 4
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 19.02 23:22
  • 10
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
  • 19.02 23:06
  • 1
Бывший командующий БФ: требование Киева отремонтировать перед передачей оставшиеся в Крыму украинские корабли абсурдно
  • 19.02 22:54
  • 25
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 19.02 21:42
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России - главком
  • 19.02 21:31
  • 1
Подробности контракта с Индонезией на поставку истребителей Су-35
  • 19.02 21:12
  • 6316
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.02 20:54
  • 21
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 19.02 20:40
  • 1
Небесные разведчики
  • 19.02 20:16
  • 1
Москва формирует танковый кулак
  • 19.02 20:13
  • 1
Российские потери и намерения Москвы
  • 19.02 19:52
  • 1
Красный ветеран
  • 19.02 19:37
  • 8
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 19.02 19:22
  • 3
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
  • 19.02 19:22
  • 5
Россия должна отдать захваченные в Крыму корабли, предварительно отремонтировав
другие обсуждаемые темы