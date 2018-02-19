На Кубани прошли учения по управлению ударами "Искандеров"



Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Тренировка по управлению ракетными ударами проведена с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВ Вадим Астафьев.

"В ходе тренировки расчеты отработали скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности", - сказал Астафьев.

По его словам, на тренировку привлекалось около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц вооружения, военной и специальной техники.