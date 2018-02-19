В Дагестане морпехи проведут учения с участием корабельной артиллерии



Военнослужащий. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Львов Военнослужащий. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Львов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Корабельная артиллерия впервые поддержит подразделения морской пехоты Каспийской флотилии на тактических занятиях в Дагестане, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Полевой выход подразделений морской пехоты на полигон боевой подготовки в Дагестане стартовал под руководством командующего контр-адмирала Сергея Пинчука. Морские пехотинцы были подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач, совершив марш-бросок из пункта базирования на полигон "Аданак".

"Основными задачами учебных мероприятий первого модуля боевой подготовки являются тактическая и огневая подготовка, а также вождение бронетранспортеров БТР-82А", - сказал Астафьев. Огневая подготовка представляет собой сдачу контрольных стрельб из стрелкового оружия, в частности из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова ПМ, а также стрельбу из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Кроме стрельб выполняется норматив по метанию гранат РГД-5.

Сдача вождения БТР состоит из зачетных упражнений, таких как движение по заданному проходу в минно-взрывном заграждении, выход на макет колейного моста, движение на подъеме и спуске, а также преодоление брода и траншеи.

"В соответствии с требованием командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова занятия по тактической подготовке пройдут в тесном взаимодействии с армейской авиацией. Впервые тактические маневры морской пехоты на берегу поддержит корабельная артиллерия флотилии", - отметил Астафьев.

В мероприятиях задействовано более 800 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники. Полевой выход подразделений морской пехоты Каспийской флотилии продлится до конца февраля.