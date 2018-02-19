Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Дагестане морпехи проведут учения с участием корабельной артиллерии

20.02.2018 РИА Новости 56 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащий. Архивное фото
Военнослужащий. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Львов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Корабельная артиллерия впервые поддержит подразделения морской пехоты Каспийской флотилии на тактических занятиях в Дагестане, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Полевой выход подразделений морской пехоты на полигон боевой подготовки в Дагестане стартовал под руководством командующего контр-адмирала Сергея Пинчука. Морские пехотинцы были подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач, совершив марш-бросок из пункта базирования на полигон "Аданак".

"Основными задачами учебных мероприятий первого модуля боевой подготовки являются тактическая и огневая подготовка, а также вождение бронетранспортеров БТР-82А", - сказал Астафьев. Огневая подготовка представляет собой сдачу контрольных стрельб из стрелкового оружия, в частности из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова ПМ, а также стрельбу из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Кроме стрельб выполняется норматив по метанию гранат РГД-5.

Сдача вождения БТР состоит из зачетных упражнений, таких как движение по заданному проходу в минно-взрывном заграждении, выход на макет колейного моста, движение на подъеме и спуске, а также преодоление брода и траншеи.

"В соответствии с требованием командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова занятия по тактической подготовке пройдут в тесном взаимодействии с армейской авиацией. Впервые тактические маневры морской пехоты на берегу поддержит корабельная артиллерия флотилии", - отметил Астафьев.

В мероприятиях задействовано более 800 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники. Полевой выход подразделений морской пехоты Каспийской флотилии продлится до конца февраля.
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
БТР-82
БТР-82А
РПГ-7
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 23:51
  • 4
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 19.02 23:22
  • 10
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
  • 19.02 23:06
  • 1
Бывший командующий БФ: требование Киева отремонтировать перед передачей оставшиеся в Крыму украинские корабли абсурдно
  • 19.02 22:54
  • 25
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 19.02 21:42
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России - главком
  • 19.02 21:31
  • 1
Подробности контракта с Индонезией на поставку истребителей Су-35
  • 19.02 21:12
  • 6316
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.02 20:54
  • 21
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 19.02 20:40
  • 1
Небесные разведчики
  • 19.02 20:16
  • 1
Москва формирует танковый кулак
  • 19.02 20:13
  • 1
Российские потери и намерения Москвы
  • 19.02 19:52
  • 1
Красный ветеран
  • 19.02 19:37
  • 8
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 19.02 19:22
  • 3
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
  • 19.02 19:22
  • 5
Россия должна отдать захваченные в Крыму корабли, предварительно отремонтировав
другие обсуждаемые темы