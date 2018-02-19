Забрало закрой!



«Ратник» для разведчика и танкиста.

Источник: Wikipedia «Ратник» для разведчика и танкиста.Источник: Wikipedia

Российских солдат будущего боятся уже сейчас

Боевая экипировка "Ратник" принята на вооружение. Ежегодно российские военные должны получать по 50 тысяч таких комплектов. К 2022 году ожидается появление нового поколения боевой экипировки. О перспективах "Ратника" рассказывает "Лента.ру".

Разработкой элементов и систем единой боевой экипировки занимаются десятки российских научно-исследовательских институтов и компаний, однако за окончательный облик комплекта отвечает ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения), расположенный в подмосковном Подольске.

Работы над экипировкой были начаты в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Первое поколение снаряжения получило название "Пермячка". Комплект второго поколения, в настоящее время поступающий российским военным, получил название "Ратник" по наименованию соответствующей ОКР (опытно-конструкторская работа). Сегодня в ЦНИИТОЧМАШ ведется НИР (научно-исследовательская работа) "Ратник-3" по созданию боевой экипировки третьего поколения. В этой связи боевая экипировка "Ратник" представляет второе, а "Ратник-3" — третье поколение единого комплекта боевой экипировки. Формально ни изделия, ни ОКР или НИР с названием "Ратник-2" не существует.

Создание единого комплекта боевой экипировки для российского военнослужащего обусловлено особенностями потенциальных конфликтов будущего. Любая экипировка призвана повысить выносливость и выживаемость солдата, расширить его способности по решению боевых и разведывательных задач. Развитие экипировок идет эволюционным методами в сторону уменьшения веса снаряжения и устойчивости к различного рода физическим воздействиям (с базовых 24 килограммов в "Ратнике" до планируемых 20 килограммов в будущем "Ратнике-3").

Нашлемный монитор боевой экипировки "Ратник". Источник: https://ru.wikipedia.org/

В настоящее время "Ратник" прошел проверку не только в лабораторных условиях, но и в боевых — в Сирии. "У нас есть информация по воздействию на эту экипировку в рамках реального применения: не было зафиксировано случаев пробития средств индивидуальной бронезащиты — ни шлемов, ни бронежилетов", — заявляет генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров.

По его словам, "Ратник" получил "лучший в мире шлем". При площади защиты более десяти квадратных дециметров он весит всего около одного килограмма. При этом шлем допускает размещение дополнительных приборов, не перегружающих шею солдата, а его конструкция ослабляет различного рода механические воздействия, от удара палкой до пули или осколка.

Бронежилет "Ратника", заявляет Семизоров, по площади защиты также считается одним из лучших в мире. В частности, эксперименты показали, что экипировка выдерживает до десяти попаданий бронебойными пулями (патрон 7,62 на 54 миллиметра) с расстояния десять метров. Солдат в таком бронежилете хоть и получит поверхностные гематомы, но его костная система и внутренние органы сохранятся в целостности.

"Мы сегодня выжали максимально по бронепробитию из калибра 5,45 и, наверное, подходим к концу возможностей калибра 7,62", — полагает Семизоров.

На самом деле такая защита считается в "Ратнике" базовой. Штурмовая комплектация бронежилета, предусматривающая защиту туловища, рук и паховой области, позволит солдату выдержать еще большую нагрузку. Более того, в распоряжении военных имеется комбинезон, предполагающий близкую к ста процентам защиту от осколочного поражения.

Столь глубокое усиление защиты, предусмотренное бронежилетом "Ратника", значительно увеличивает вес комплекса. Только в базовом оснащении грудная и спинная панели бронежилета весят около 7,5 килограмма. В штурмовой комплектации бронежилет "Ратника" состоит из семи защитных элементов, а его вес увеличивается до 13 килограммов.

Несмотря на такой груз, солдат в бронежилете "Ратник" в воде не тонет: для этого в экипировку включен комплекс плавучести, представяющий собой воротник, надуваемый за две секунды газовым баллончиком. Это снаряжение добавляет еще 1,5 килограмма к "Ратнику". Кроме того, имеющиеся конструкция и материалы экипировки позволяют солдату выжерживать перепады температур от минус до плюс 50 градусов по Цельсию.

И все же "Ратник" нельзя считать экипировкой будущего без оснащения современными электронными системами. В настоящее время инженеры разрабатывают электронное забрало, а пока военным приходится пользоваться защитными очками, на которые выводится необходимая информация — в частности, сигналы управления, карта местности, примерная марка оружия и цель. Система позволяет солдату напрямую не смотреть в прицел оружия, а всего лишь поднять его над укрытием. Хотя автоматы для "Ратника" окончательно не выбраны, одними из наиболее перспективных кандидатов считаются новые АК-12 и АК-15, которые американский The National Interest из -за хорошей кучности при стрельбе очередями назвал "проблемой для НАТО".

Курсант военной академии РХБ защиты в боевой экипировке «Ратник» и в противогазе ПМК-4 на учебно-тактическом поле 282-го учебного центра войск радиационной, химической и биологической защиты Источник: t.me/rfarmy

"Сегодня картинка появляется на стекле этих очков путем проецирования, так как мы исходим из возможностей нашей отечественной промышленности и электроники и имеющейся отечественной электронно-компонентной базы", — говорит Семизоров.

Второе поколение экипировки кроме очков будет дополнено различного рода датчиками, снимающими жизненные показатели бойца. Электронные системы разместят по всему телу для считывания давления, температуры, пульса и частоты дыхания. Информация будет поступать командиру, который должен оценить физические возможности бойца и его готовность к участию в военных действиях.

В полной мере такими датчиками будет оснащена боевая экипировка "Ратник-3", которая, возможно, получит и элементы экзоскелета. Конструктивно он будет состоять из искусственных мышечных волокон, управляемых электрическими импульсами, или, что более вероятно, элементов, приводимых в движение электромоторами. В перспективе это расширит возможности солдата — в частности, увеличит скорость его передвижения и массу переносимого им бронежилета (а значит, улучшит характеристики бронепробиваемости экипировки).

"Образец экзоскелета есть — мы создали сложно структурированную титановую конструкцию, очень жесткую, но очень легкую. К этому экзоскелету пока не присоединены двигатели. Но где они должны быть, какие задачи нужно этим двигателям решать — мы знаем, и мы их заказали разработчикам. Как подвести к ним электричество, тоже знаем", — говорит Семизоров.

По его словам, главная задача для разработчиков экзоскелета — создать компактный и емкий источник электроэнергии. Именно отстутствие такой батареи ограничивает применение экзоскелета и не позволяет военным всерьез рассматривать его применение в боевых условиях.

Единая боевая экипировка позволит солдатам будущего стать практически неуязвимыми для пуль противника и осколочных поражений, переносить экстремальные химические и температурные, а в перспективе и радиационные воздействия. Фактически солдат превращается в киборга, а внедрение экзоскелета в третьем поколении экипировки — только начало этого процесса.

Андрей Борисов

Подготовлено по материалам информационных агентств ТАСС, РИА Новости, "Интерфакс" и телеканана Звезда.