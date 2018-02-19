ИГ* взяло на себя ответственность за расстрел людей в Кизляре
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Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / NewsTeam
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Как следует из публикации, доказательств причастности к убийству ИГ* не предоставило.
В Кизляре в результате стрельбы, которую устроил 22-летний Халил Халилов из охотничьего ружья в православном храме в Прощеное Воскресенье, погибли пять пожилых женщин, еще четыре человека госпитализированы. Среди пострадавших - двое сотрудников правоохранительных органов.
Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
*Запрещенная в России террористическая группировка
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19.02.2018
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