ИГ* взяло на себя ответственность за расстрел людей в Кизляре



Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / NewsTeam Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / NewsTeam

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Как следует из публикации, доказательств причастности к убийству ИГ* не предоставило.

В Кизляре в результате стрельбы, которую устроил 22-летний Халил Халилов из охотничьего ружья в православном храме в Прощеное Воскресенье, погибли пять пожилых женщин, еще четыре человека госпитализированы. Среди пострадавших - двое сотрудников правоохранительных органов.

Нападавший был уничтожен на месте сотрудниками Росгвардии.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

*Запрещенная в России террористическая группировка