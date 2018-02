Армия США готовится к кибервойне

Хакеры становятся одной из главных угроз для американских военных.

Источник: Reuters Хакеры становятся одной из главных угроз для американских военных.Источник: Reuters

Военные ученые нарисовали перспективы электронных баталий

В период с 2025-го по 2040 год кибернетические угрозы со стороны вероятных противников США будут представлять все большую опасность для их сухопутных войск (СВ). Об этом объявили аналитики Командования обучения и доктрин (КОиД/ TRADOC), занимающегося профессиональной подготовкой военнослужащих и служащих СВ, а также ведущих научные исследования по строительству данного вида ВС США. 9 января этого года командование опубликовало концепцию ведения войн в кибернетическом пространстве, которые должны стать абсолютной реальностью в 20-х и 30-х годах текущего столетия.

Данный документ, который по терминологии, принятой в СВ США, именуется "памфлетом", называется "Концепция кибернетических и электронных операций Армии США" (The U.S. Army Concept for Cyberspace and Electronic Warfare Operations 2025-2040). Очередной труд специалистов Командования обучения и доктрин был выпущен под номером Pamphlet 525-8-6. В документе указывается, что на современном этапе СВ США приходится действовать во все более усложняющихся внешних условиях, а в будущем может появиться неограниченное множество новых практически не прогнозируемых кибернетических угроз. Сегодня, отмечают аналитики КОиД, происходит очень быстрое расширение кибернетического пространства и электромагнитного спектра, в которых может действовать вероятный противник, и в рассматриваемой перспективе число возможных атак противников США будет только возрастать.

Это ведет и будет и дальше вести к эрозии преимуществ и превосходств, которыми сегодня обладают обычные ВС США на сухопутных театрах военных действий (ТВД).

Новая концепция армейских экспертов разработана с целью определения направлений развития кибернетических возможностей войск, ускорения интеграции этих возможностей с другими функциями боевых подразделений, управления процессами отбора специалистов, а также для формирования направлений развития соответствующих перспективных технологий и приобретения необходимых систем и средств.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА БУДУЩЕГО

Как говорится во введении к новому армейскому памфлету, основной задачей разработанной концепции было создание основ для объединения операций войск в киберпространстве, в электронной войне и в управлении электромагнитным спектром (ЭМС) частот, в котором боевые подразделения получают приказы, информацию и обмениваются данными. Комплексное использование возможностей боевых подразделений СВ в соответствии с данными, полученными из указанных сфер, позволит существенно повысить их боевую эффективность и обеспечит полное решение поставленных задач.

Внешние факторы действий войск в предстоящих войнах будут менее предсказуемы, более сложны и более опасны, чем в настоящее время. В перспективе аппаратные компоненты киберпространства будут в высшей степени уязвимы для радиоэлектронного или физического воздействия, включая мощные микроволновые и лазерные средства, которые могут весьма эффективно применяться для уничтожения электронного оборудования. В связи с этим Армии США, даже в условиях существующих финансовых ограничений, необходимо наращивать свои возможности по действию в киберпространстве более быстрыми темпами, чем это происходит в настоящее время.

В перспективе многие государственные и частные структуры будут вкладывать средства в развитие возможностей по защите своего доступа в киберпространство и воспрещение проникновения в него враждебных сил. Использование таких возможностей может привести к снижению боевого потенциала подразделений СВ США и их технологического превосходства. Более слабо технически оснащенные противники Америки могут воспользоваться средствами подавления системы глобального позиционирования (GPS) и системами, которые позволят ограничить использование войсками частот электромагнитного спектра.

Угрозы функционированию в киберпространстве могут исходить от национальных правительств, террористов, организованных преступных группировок, хактивистов, хакеров, операторов ботнетов, иностранных разведывательных служб, инсайдеров, фишеров и спамеров, а также от разработчиков программ-шпионов и вирусных программ. Все указанные источники угроз могут использовать свой доступ к информации о самых сложных технологиях, таких как роботы, беспилотные летательные аппараты и оружие массового уничтожения. Они способны скрытно действовать практически в любых условиях.

Продолжающаяся урбанизация и широкий доступ к СМИ крайне усложняют оперативную обстановку. Военнослужащие СВ, командиры и начальники получают избыточное количество информации и вынуждены принимать решения путем выбора правильного образа действий среди множества альтернативных вариантов и в самые короткие сроки. Предельный рост числа факторов, усложняющих принятие однозначных решений, потребует от личного состав СВ выполнять свои функции на более высоком профессиональном уровне и хорошо разбираться в структуре киберпространства и ЭМС, а также досконально понимать складывающуюся оперативную обстановку.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИСХОДА ПРЕДСТОЯЩИХ СРАЖЕНИЙ

Доступность киберпространства и стремление военных ведомств многих стран превалировать в нем делает будущие войны все менее и менее предсказуемыми. Многие противники США будут делать все для расширения своих возможностей по обеспечению доступа в киберпространство, которые позволят им одновременно вести боевые действия в самых различных областях противостояния. В перспективе, как указывается в новом памфлете КОиД, СВ США получат большее количество в значительной мере автоматизированных технических средств, так называемых "умных устройств" и датчиков, подключенных к информационной сети МО США (DODIN). Поскольку каждое из этих устройств потенциально уязвимо, эта тенденция ведет к экспоненциальному росту числа объектов, через использование которых вероятные противники США смогут получать доступ к оперативным сетям, системам и информации СВ. Но, с другой стороны, применение таких средств позволит повысить синхронность использования технологий и информации для получения преимуществ над противостоящими сторонами в связи с их зависимостью от киберпространства.

Противники Америки будут проводить комплексные кибернетические атаки в сочетании с боевыми действиями или независимо от традиционных боевых операций. Специалисты по кибервойне будут предпринимать попытки уклонения от попадания в зоны действия средств дальнего наблюдения и нанесения высокоточных ударов. При этом они будут использовать традиционные способы защиты, включая рассредоточение сил, маскировку и смешивание с гражданским населением.

При проведении кибернетических атак государственные и частные структуры будут использовать технологии, позволяющие ликвидировать преимущества ВС США в обеспечении связи, нанесения точных ударов с дальних расстояний и ведения наблюдения. Для проникновения в электронные системы СВ и их союзников они будут действовать за пределами географической дислокации боевых подразделений американской армии. В большинстве случаев противодействующие Соединенным Штатам стороны будут предпринимать попытки использования киберпространства для нанесения одновременных электронных ударов по американским СВ при проведении их подразделениями операций различного назначения по всему географическому спектру дислокации войск, включая континентальную часть США.

Распространение мобильных технологий, особенно в развивающихся странах, приведет к огромному росту числа лиц, способных быстро получать доступ и в краткие сроки обмениваться информацией. Противники Соединенных Штатов проводят сложные операции по расширению своего влияния и используют киберпространство как умножитель своей значимости в информационной среде. Они распространяют пропагандистские и дезинформирующие сообщения через социальные сети с целью оказания влияния на восприятие событий общественностью, на изменение мнений граждан и на ускорение процессов возникновения протестных акций и проявления насилия. У обычных общественных движений на это уходят месяцы. Кроме того, киберпространство является эффективным и не дорогостоящим инструментом для найма новых членов киберкоманд, их агитации, пропаганды этого вида деятельности, обучения специалистов и управления ими.

Рост количества автономных устройств, используемых на поле боя, включая БЛА, ведет к снижению степени безопасности бойцов. Ускоренное развитие автономных технологий предвещает будущее, в котором машины, используя совершенные алгоритмы и искусственный интеллект, будут самостоятельно принимать решения на поле боя. Следствием этого могут стать хакерские атаки на алгоритмы принятия решений и вывод из строя аппаратов искусственного интеллекта, что приведет к росту угроз подразделениям СВ и используемым ими технологиям. Распространение автономных систем, самовосстанавливающихся технологий и развитие программного обеспечения требуют установления эффективного контроля над этими процессами.

Киберподразделения СВ используют проведение своих операций для оценки их влияния на боевые позиции противостоящего противника и моральное состояние его войск, а также для выработки форм и методов воздействия на мотивацию действий его личного состава. Такие операции позволят специалистам этих подразделений получать доступ к информации о противнике, оптимально позиционировать свои силы и оказывать влияние на эффективность действий контингентов американской армии на различных ТВД. Полученные кибербойцами сведения могут дать возможность командирам боевых подразделений СВ наиболее оптимальным образом определять места дислокации вверенных им войск и построение боевых порядков для нанесения успешных ударов по противостоящим силам. Кроме того, сведения, извлекаемые из киберпространства, могут дать возможность задействовать в бою силы и средства, находящиеся вне досягаемости действия подразделений противника и его огневых средств.

КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В АРМИИ США

Обеспечение достижения контингентами СВ успеха при ведении боевых действий в перспективе потребует проведения еще более масштабных и непрерывных киберопераций силами специальных подразделений, которые должны действовать совместно, синхронно и по единому плану. Им будет необходимо эффективно использовать получение временного превосходства в отдельных секторах киберпространства, чтобы добиться полного преимущества во всех его областях. Это даст возможность войскам оптимально формировать свои боевые порядки и нанести поражение противнику.

Для решения этих задач штабы СВ должны обеспечить подразделения кибернетических войск необходимым оборудованием, ресурсами и учебными базами для подготовки специалистов. Они должны проводить все необходимые мероприятия по организации этих войск в единую структуру, элементы которой должны представлять собой органичное соединение людских и материальных ресурсов. Для обеспечения необходимой поддержки СВ при проведении совместных операций подразделения кибернетических войск должны размещаться в таких районах, где их действия будут в максимальной степени эффективны.

Руководство СВ США должно сделать мероприятия по привитию боевым командирам навыков по организации и проведению операций в киберпространстве непреложным элементом их образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации. Это позволит создавать и поддерживать на необходимом уровне боевой готовности киберподразделения СВ, состоящие из военных и гражданских специалистов.

В рассматриваемом нами документе говорится, что предлагаемая новая концепция кибернетических войн построена на базе анализа доктрин, организации, методов профессиональной подготовки, технического оснащения, системы управления и уровня образования командиров и руководителей, личного состава, инфраструктуры и политики в области строительства СВ. В нем дается общий абрис действий подразделений кибернетических войск СВ США в 2025–2040 годах. При этом положения концепции полностью согласуются с концепцией проведения совместных кибернетических операций КНШ, с ранее изданными концепциями строительства СВ США, а также с другими документами, определяющими порядок действий в киберпространстве. Новая концепция является отправной точкой для представления характера киберопераций в ближайшие 15 лет и для проведения необходимых мероприятий в этом направлении руководством американских СВ.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"