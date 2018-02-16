Боевые комплексы "Смельчак" и "Сантиметр" модернизируют



Артиллерийское вооружение.

Источник: Сергей Орлов /РИА Новости Артиллерийское вооружение.Источник: Сергей Орлов /РИА Новости

Модернизировать комплексы корректируемого артиллерийского вооружения первого поколения планирует Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех.

Эти намерения были озвучены на научно-технической конференции гендиректором машиностроительного института имени Бахирева Александром Гордюхиным. Подробности проекта пока не разглашаются, но стоит пояснить, что же представляют собой "Смельчак" и "Сантиметр".

Это комплексы, способные по лазерной наводке быстро поражать цели, обходясь одним, максимум тремя снарядами. Они предназначены для поражения бронетехники, пусковых установок, артиллерийских систем, пунктов управления и связи, мостов, переправ и оборонительных сооружений.

Для "Смельчака" используется одноименная 240-миллимитровая артиллерийская мина 3Ф5. А для сантиметра - 152-миллиметровый гаубичный снаряд.

Создавались они вначале 1980-х годов. В основе разработки лежит российская концепция импульсной коррекции RCIC.

К слову, в мире только две технологии управляемого артиллерийского оружия: американская ACAG (аэродинамическое управление) и, собственно, отечественная.

Боеприпасы "Смельчака" и "Сантиметра" оснащены реактивными пороховыми импульсными двигателями. При подлете к цели (за 20-600 метров) двигатели корректируют траекторию снаряда.

Время наведения "Смельчака" занимает 0,1-0,3 секунды, а прицельная дальность достигает 3600-9200 метров. У "Сантиметра" - 0,5-3 секундам и 300-7000 метров.

Оба комплекса отлично проявили себя в Афганской и Чеченской войнах. Например, в 1985 году "Смельчак" одним попаданием разнес полуразрушенную крепость в предгорьях Похвалонкока, где засела группа боевиков.

И хотя неизвестно, в чем будет заключаться модернизация комплексов, можно предположить, что речь идет об их автоматизации. Пока их работа полностью зависит от корректировщиков. Они вынуждены носить 18-килограммовые дальномеры и прочую тяжелую аппаратуру и рассчитывать на ноутбуке параметры для стрельбы.

Очевидно, что современные технологии позволяют поручить все эти задачи технике.

Олег Корякин