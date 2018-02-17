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Работу "летающего радара" показали изнутри

19.02.2018 Российская газета 45 0
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Самолет ДРЛО А-50У
Самолет ДРЛО А-50У.
Источник: rg.ru

Минобороны России опубликовало видео совместной тренировки самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50У с перехватчиками МиГ-31БМ.

Задачей перехватчиков было предотвратить прорыв системы ПВО и массированный авиаудар по стратегическим военным и промышленным объектам. В роли противника выступали истребители Су-30СМ и Су-35С.



Навстречу "нарушителям границы" поднялись сверхзвуковые перехватчики МиГ-31БМ из состава дежурных сил ПВО. Их экипажи в режиме реального времени получали от А-50У координаты и параметры движения "вражеских" самолетов.

- Каждая из целей была условно поражена ракетами на расстоянии более 100 километров, - рассказали в военном ведомстве.

100 километров - далеко не предел для МиГ-31. Этот уникальный перехватчик установил мировой рекорд дальности прицельной стрельбы - он способен поразить воздушную цель управляемой ракетой на вторе большем расстоянии. С самолетом ДРЛО МиГ-31 обменивается информацией в автоматическом режиме.

Экипаж "летающего радара" на базе Ил-76 10 человек, пятеро из них - операторы мощного радара, чья закрепленная на фюзеляже антенна подарила А-50У прозвище "самолет-гриб". А-50 контролирует воздушное пространство в радиусе 800 километров и может одновременно сопровождать до 300 целей, передавая их координаты истребителям и наземным средствам ПВО. Самолеты ДРЛО ВКС России базируются в Иванове.


Антон Валагин (Иваново)
17.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Ил-76
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-30
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ

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