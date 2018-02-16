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МиГ-35 получит новую систему посадки на палубу

19.02.2018 Военное обозрение 53 0
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Истребитель МиГ-35
Истребитель МиГ-35.
Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) адаптировал под истребитель МиГ-35 новую систему посадки на палубу БИНС-СП-2, передает агентство Военное.РФ сообщение информированного источника.

Все работы по адаптации нашей системы к новейшему российскому самолету успешно завершены. На сегодняшний день БИНС-СП-2 успешно прошла испытания,

сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "оснащение истребителей МиГ-35 изделием концерна не только улучшит эксплуатационные характеристики машин, но и позволит им садиться на палубу авианесущих кораблей".

Вместе с тем отмечается, что корабельной версии МиГ-35 пока нет, и ее создание сейчас не в приоритете для российского военного ведомства.

Ранее на "Международном авиакосмическом салоне-2017" замминистра обороны Юрий Борисов сказал журналистам, что если отечественная авиапромышленность предложит палубный вариант нового самолета, военные "с удовольствием рассмотрят это предложение".

Однако российская самолетостроительная корпорация МИГ "пока плотно не занималась разработкой корабельной версии МиГ-35", сказал агентству руководитель компании Илья Тарасенко в ходе форума "Армия-2017".

При этом отмечалось, что "создание палубной версии истребителя – процесс, по сложности сравнимый с разработкой нового самолета". Поэтому разработка корабельной версии МиГ-35 может занять несколько лет.

По словам источника в отрасли, "конструкция МиГ-35 существенно усилена в сравнении с его "сухопутным" прародителем МиГ-29", и это облегчает создание версии для палубного базирования.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
КРЭТ
МиГ РСК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
АРМИ-20XX

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