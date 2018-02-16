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США разворачивают на орбите сеть спутников "судного дня"

19.02.2018 Военное обозрение 59 0
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Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник: Don't Panic

Пентагон инициировал старт программы по поставке на орбиту передовых спутников связи. Эти сателлиты являются страховкой на случай ядерной войны, посколько они смогут поддерживать связь даже в экстремальных условиях. Новые спутники поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency) смогут обеспечить связь во время ядерной войны и устойчивы к электронным помехам, сообщает журнал Popular Mechanics.

На сегодняшний день на геостационарной орбите находится четыре аппарата AEHF, в 2019 и 2020 году будут запущены еще два спутника, на создание которых выделено 29,8 миллиона долларов.

Система из таких спутников способна посылать сигналы даже в условиях ядерной войны, когда атмосфера заполнена излучающими электромагнитные волны заряженными частицами. Обычная связь не работает при таком "шуме", однако технология AEHF увеличивает вероятность прохождения сигнала благодаря нескольким лучам, поддерживая специальную "горячую линию" для Белого дома.

Кроме того, проект предусматривает оснащение спутников дополнительными двигателями и лазерными пушками, что поможет им защититься от возможной физической атаки.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Продукция
Талисман
Проекты
2020-й год
Ядерный щит

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