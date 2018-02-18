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Вашингтон угрожает Азербайджану за военно-технические контракты с Россией

19.02.2018 Военное обозрение 95 0
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9К123 "Хризантема-С"
Выгруженные в порту Баку очередные доставленные в Азербайджан боевые машины 9П157-2 и 9П157-3 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К123 "Хризантема-С", июнь 2017 года.
Источник: МО Азербайджана / az.azeridefence.com

Американская администрация заявила о том, что её "крайне беспокоят" азербайджанские контакты с Российской Федерацией в рамках военно-технического сотрудничества. Азербайджанский портал AZE.az сообщает, что из Госдепа в Баку пришло письмо с предупреждением. Предупреждение касается сделок с российскими оборонными предприятиями, находящимися под американскими санкциями.

В том же материале говорится о предупреждении (а фактически – о прямом давлении) со стороны США не только Азербайджан, но и на ряд других стран, сотрудничающих с Россией в военно-технической отрасли. Речь идёт об Армении, Вьетнаме и Индии. В частности, индийские партнёры США также получили ноту от Госдепа, в которой напоминается, что американские власти "пристально следят за странами, которые контактируют с российскими компаниями из санкционного списка".

По сути, речь идёт о явных намерениях США перехватить российский рынок экспорта вооружений. Для этого давление оказывается даже на те страны, которые ни де-юре, ни де-факто не поддерживают антироссийские санкционные меры, предпринимаемые Штатами для продвижения своей военной продукции.

Азербайджанский портал приводит комментарий профессора Академии военных наук Вадима Козюлина:

Это традиционное для США стремление заставить мир жить по американским законам, соблюдать американское законодательство. Американцы подобным образом ведут нечестную конкуренцию и выдавливают Россию с рынка вооружений.

Напомним, что некоторое время назад Россия в рамках ранее заключенного контракта поставила Азербайджану несколько единиц военной техники, включая бронетранспортёры.
18.02.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Азербайджан
Армения
Вьетнам
Индия
Россия
США

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