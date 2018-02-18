Дебальцевский разгром. Как украинские войска угодили в крупнейший котел



Уничтоженная украинская военная техника во время боевых действий.

Источник: © РИА Новости / Сергей Аверин Уничтоженная украинская военная техника во время боевых действий.Источник: © РИА Новости / Сергей Аверин

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Андрей Коц. Сотни погибших и раненых, десятки единиц сожженной бронетехники, тонны боеприпасов, сданных без боя, и рухнувшая "ниже плинтуса" репутация. Ровно три года назад, 18 февраля 2015 года, вооруженные силы Донецкой народной республики завершили разгром частей ВСУ, зажатых в кольцо в районе города Дебальцево. Войскам ДНР удалось полностью захватить плацдарм, который Киев планировал использовать для развития наступления вглубь территории противника. Если бы ВСУ это удалось, сообщение между Луганском и Донецком было бы практически полностью перерезано. Что еще важнее, бойцы ДНР смогли в очередной раз доказать, что с наскоку их разбить не получится - после февральского разгрома правительственные войска больше не проводили крупных наступательных операций. О том, как заваривался дебальцевский котел, - в материале РИА Новости.

Все в "карман"

Части ВСУ и Нацгвардии захватили Дебальцево к 28 июля 2014 года. Этот город в 74 километрах от Донецка - один из крупнейших железнодорожных узлов Украины. Контроль над ним позволял Киеву быстро перебрасывать подкрепления и развивать наступление как в сторону границы с Россией, так и на столицу ДНР с северо-востока. Однако, продавив линию фронта на одном относительно узком участке между Горловкой и Алчевском, ВСУ не смогли добиться успехов на соседних направлениях. В результате на тактических картах обеих сторон образовался хорошо различимый "карман", зажатый с трех сторон территориями, которые контролировали ополченцы. Было очевидно, что этот выступ не вечен: его либо срежут части ДНР, либо попытаются расширить силы ВСУ. Однако с начала сентября 2014-го (сразу после Иловайского разгрома украинских войск) на фронтах воцарилось относительное затишье.

Аэропорт Донецка. Источник: РИА Новости / Сергей Аверин

Статус-кво нарушился в январе 2015-го, с началом интенсивных боев за Донецкий аэропорт. Подразделениям ДНР удалось взять под контроль оба терминала и большую часть прилегающих территорий. Двадцать второго января Киев официально признал, что полностью утратил контроль над аэропортом. В тот же день диверсионная группа ВСУ обстреляла из миномета остановку общественного транспорта "Донецкгормаш" в Ленинском районе Донецка, в результате чего погибли 15 человек. Рост напряженности здесь спровоцировал интенсивные боевые действия и на других участках. В частности, артиллерийские подразделения ВСУ под Дебальцево возобновили обстрелы окружающих населенных пунктов. Чтобы ликвидировать угрозу, вооруженные силы ДНР и ЛНР в 20-х числах января перешли в наступление на неприятельский плацдарм.

Группировка ВСУ в Дебальцево, по данным из разных источников, насчитывала от трех до семи тысяч человек с бронетехникой, тяжелым вооружением, артиллерией, в том числе крупного калибра. Помимо нескольких батальонов территориальной обороны, здесь базировались батальонные тактические группы 25-й воздушно-десантной и 128-й горно-пехотной бригад, а также ротная тактическая группа 17-й танковой бригады. ЛНР и ДНР бросили на разгром группировки от шести до десяти тысяч бойцов и несколько десятков единиц бронетехники. Огневую поддержку наступающим частям оказывали гаубицы бригады "Кальмиус".

"Крышка" закрывается

Наступление повстанцев на Дебальцевском выступе началось 22 января 2015-го с мощной артподготовки. Под удар попали населенные пункты, формировавшие внешний рубеж обороны осажденного города, - Ольховатка, Редкодуб, Попасная, Санжаровка, Троицкое и Чернухино. К 5 февраля силы ДНР заняли Углегорск к западу от Дебальцева, а 9 февраля взяли под контроль село Логвиново, через которое снабжались силы АТО. Дебальцевская группировка ВСУ оказалась в полном окружении: "карман" окончательно превратился в котел. Ополченцы ДНР приступили к методичному подавлению узлов сопротивления танками и артиллерией, уверенно срывая любые попытки противника контратаковать.

Само собой, официальный Киев факт окружения своих войск попытался скрыть. Министр обороны Степан Полторак 11 февраля заявил, что к подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием. Точно так же полгода назад врал его предшественник Валерий Гелетей, утверждавший, что никакого иловайского котла не существует. Ситуация августа - сентября 2014 года повторялась зеркально: части ВСУ и Нацгвардии, попав в окружение, полностью потеряли боеспособность, а их старшие офицеры бросили свои войска на произвол судьбы. Показательна история командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, который бежал с фронта в Артемовск, прикинувшись раненым, и писал из госпиталя не соответствовавшие действительности "боевые" сводки.

Впрочем, окруженным подразделениям ВСУ дали шанс уйти живыми и невредимыми. В результате новых Минских договоренностей 11-12 февраля было решено, что обе стороны должны полностью прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения с линии соприкосновения до полуночи 15 февраля. В свою очередь, главы ЛНР и ДНР объявили о готовности предоставить украинским войскам коридоры для выхода из котла, если они оставят оружие и технику. Однако некоторые командиры решили идти на прорыв. Часть окруженных смогла выйти через поля и проселочные дороги к северу от Логвиново, бросив в котле до 300 единиц различной техники.

А 17 февраля силы ДНР вошли в Дебальцево и заняли центральную, северную и восточную части города, в том числе районный отдел милиции и железнодорожный вокзал. На следующий день пресс-секретариат Министерства обороны ДНР сообщил о взятии города под полный контроль. В тот же день президент Петр Порошенко заявил об "организованном выводе" из Дебальцева двух с половиной тысяч военных, 15 танков и 50 БМП. По его словам, из города вышли, в частности, 40-й батальон "Кривбасс" и 127-я горно-пехотная бригада. Эту информацию в ДНР раскритиковали в пух и прах. По словам официального представителя республики Дениса Пушилина, упомянутые Порошенко части и подразделения были практически полностью разгромлены.

Экзамен для армии

Потери ВСУ и Нацгвардии в дебальцевском котле, по разным оценкам, составляют от 250 до трех тысяч солдат и офицеров. В боях за город погибли 100-150 ополченцев. Точно сказать затруднительно, поскольку стороны на войне склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать свои. Но известно, что ЛНР и ДНР достались богатые трофеи - несколько десятков танков, более тридцати БМП, а также тонны боеприпасов различного калибра. Это позволило частично компенсировать потери в материальной части, которые ополченцы понесли за месяц боев. Что еще более важно, ЛНР и ДНР взяли под контроль крупный транспортный узел, позволивший наладить прямое железнодорожное сообщение между Луганском и Донецком.

Ополченец Донецкой народной республики на передовой в окрестностях Дебальцево Донецкой области. Источник: РИА Новости / Дэн Леви

В Генштабе ВСУ утверждают, что дебальцевское наступление истощило силы самопровозглашенных республик, поэтому после февральских боев ими уже не проводилось масштабных наступлений. Однако и силы АТО также не воспользовались случаем для контратак на смежных направлениях, в частности в районе Горловки. Тем не менее зима 2014-2015 годов однозначно осталась за ДНР и ЛНР. Ополчение окончательно доказало, что превратилось в полноценную армию, которой по силам успешно проводить наступательные операции не только тактического, но и стратегического уровня.