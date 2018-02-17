Перспективы развития сирийского конфликта - западный анализ
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Как сообщает французский бюллетень "TTU" в публикации "Israël-Syrie : la guerre qui vient", сирийский конфликт может выплеснуться за границы собственно Сирии. Израиль, который не смог убедить Москву начать контролировать действия Ирана на сирийской территории, а также несмотря на десятки ударов с воздуха по складам и руководству движения "Хезболла", которая после израильской операции 2006 года увеличила свои ударные возможности в десять раз, с конца января пошел на эскалацию с неопределенными последствиями.
Место крушения сбитого сирийской ПВО истребителя Lockheed Martin F-16I (Sufa) ВВС Израиля, 10.02.2018 (с) Ronen Zvulun/Reuters
В то время как клан Асадов постепенно возвращает контроль над "нужной" Сирией по итогам секретного соглашения между Турцией и Россией (российские части были выведены из Африна в обмен на прекращение турецкой поддержки суннитского движения в Идлибе), Тель-Авив опасается, что Голанские высоты могут быть отбиты при беспрецедентной международной поддержке Дамаска.
1 февраля ЦАХАЛ усилил бомбардировки в поддержку операции "Битва победителей", которую начала светская сирийская оппозиция против группировки "Джаиш Халед бин аль-Валид", афилированной с "Исламским Государством" и угрожающей восточной границе Израиля. Шесть дней спустя ЦАХАЛ начал операцию для нейтрализации сирийского центра по разработке баллистических ракет в Джамрайя. В ответ КСИР с территории, находящейся в зоне российского влияния в Пальмире, запустили в сторону Израиля БЛА Saeqeh (созданный на основе американского малозаметного БЛА RQ-170 и запущенного в серийное производство). Он сумел долететь до израильского города Бейт Шин несмотря на присутствие американской ЗРС Patriot, после чего был сбит вертолетом AH-64 Apache.
Другим жупелом иранской пропаганды стали трудности израильских истребителей F-16I, которые не смогли нейтрализовать системы ПВО Сирии, усиленные иранскими РЛС, способными засекать малозаметные цели, после того, как один F-16I был потерян в ходе удара по частям КСИР в Пальмире, а второй совершил вынужденную посадку в Хазбани на юго-западе Ливана в прошлое воскресенье. Израиль разместил на Голанских высотах поблизости от деревни Бака аль-Гарбйя несколько батарей ЗРК.
Вашингтон пытается избежать вовлечения в конфликт между Отрядами народной самообороны (YPG) курдов и Анкарой на севере Сирии, и США выступают против шиитского альянса, полностью неприемлемого для суннитского населения. В начале месяца американцы совершили массированные бомбардировки шиитских вооруженных формирований Лива аль-Бакир и Лива Фатимиюн, находящихся под контролем КСИР, с самолетов В-52, F-15, F-22, АC-130 и вертолетов АН-64D в районе Дейр-эз-Зора. Явная избыточность примененных в течение трех часов средств является четким посланием Тегерану, который позволил себе роскошь стащить девять танков Abrams M1 в Ираке при помощи своего "прокси" группировки Хашд-аль-Чааби.
Для Вашингтона на сегодняшний день речь не идет о том, чтобы начать массированную операцию для поддержки Израиля, но в первую очередь, как и прошлым летом, защитить районы нефтедобычи, где работает компания Conocco. Именно об этих районах сирийское правительство пыталось договориться с курдами, за которыми стоит Вашингтон.
Находясь в наступлении, американцы и израильтяне имеют перед собой не очень приятную для них альтернативу: либо погружаться в региональный конфликт, отличающийся особым кровопролитием, либо подтвердить сохранение у власти клана Асадов и присутствие Тегерана и Москвы вблизи от Средиземного моря и Суэцкого канала.
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17.02.2018
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