РФ и Индия договорились расширить сотрудничество в сфере кибербезопасности



Кибербезопасность. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Кибербезопасность. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия и Индия на состоявшихся в Дели консультациях по кибербезопасности договорились расширить сотрудничество по обмену данными в этой сфере для противодействия использованию информационных технологий в преступных и террористических целях, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В Нью-Дели 15 и 16 февраля прошел второй раунд российско-индийских консультаций по вопросам безопасности в сфере использования информационных и коммуникационных технологий. Российскую делегацию возглавил замсекретаря Совбеза Олег Храмов.

Стороны подчеркнули необходимость предотвращать использование кибертехнологий в преступных и террористических целях, указав также на необходимость разработки правил ответственного поведения государств в этой сфере при координирующей роли ООН.

"Стороны подтвердили намерение расширять практическое сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ, включая обмен данными по новым вызовам в данной области, информацией, содержащей сведения технического и конфиденциального характера, а также наращивание потенциала, в том числе посредством обмена ИКТ в целях противодействия их использованию в преступных и террористических целях", - указано в сообщении по итогам консультаций.

Глава российской делегации был принят советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности. Стороны подтвердили намерение поддерживать регулярный двусторонний диалог по вопросам обеспечения безопасности в киберсфере с целью дальнейшего расширения сотрудничества.