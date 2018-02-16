РФ и Индия договорились расширить сотрудничество в сфере кибербезопасности
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Кибербезопасность. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия и Индия на состоявшихся в Дели консультациях по кибербезопасности договорились расширить сотрудничество по обмену данными в этой сфере для противодействия использованию информационных технологий в преступных и террористических целях, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В Нью-Дели 15 и 16 февраля прошел второй раунд российско-индийских консультаций по вопросам безопасности в сфере использования информационных и коммуникационных технологий. Российскую делегацию возглавил замсекретаря Совбеза Олег Храмов.
Стороны подчеркнули необходимость предотвращать использование кибертехнологий в преступных и террористических целях, указав также на необходимость разработки правил ответственного поведения государств в этой сфере при координирующей роли ООН.
"Стороны подтвердили намерение расширять практическое сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ, включая обмен данными по новым вызовам в данной области, информацией, содержащей сведения технического и конфиденциального характера, а также наращивание потенциала, в том числе посредством обмена ИКТ в целях противодействия их использованию в преступных и террористических целях", - указано в сообщении по итогам консультаций.
Глава российской делегации был принят советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности. Стороны подтвердили намерение поддерживать регулярный двусторонний диалог по вопросам обеспечения безопасности в киберсфере с целью дальнейшего расширения сотрудничества.
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16.02.2018
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