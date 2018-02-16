Бондарев рассказал, от чего зависит перспектива продления ДСНВ
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Виктор Бондарев.
Источник: www.globallookpress.com
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Необходима строгая взаимность России и США в ограничении стратегических наступательных вооружений, от этого зависит перспектива продления ДСНВ, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Идейно Россия поддерживает вектор на ограничение наступательных вооружений. Но, подчеркну, эти действия должны быть строго взаимными, синхронными. Посмотрим, насколько заявления США будут отражаться на их реальной политике", - сказал сенатор.
По его словам, "отрадно слышать о такой готовности от США, хотя, конечно, надо воспринимать не столько слова, сколько действия, внимательно наблюдая, насколько одно соответствует другому".
Как ранее сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.
В Москве заявляли, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.
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16.02.2018
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