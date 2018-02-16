Шойгу поддержал идею о создании в Хакасии филиала парка "Патриот"
|
|
Сергей Шойгу.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
АБАКАН (Хакасия), 16 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поддержал предложение главы Хакасии Виктора Зимина о создании в регионе филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".
"Мы рассмотрим этот вариант. Идея хорошая", - сказал Шойгу в пятницу в ходе встречи с Зиминым в ответ на соответствующее предложение главы республики.
Министр обороны также отметил, что задача верховного главнокомандующего по развертыванию в регионе зенитно-ракетной бригады выполнена и теперь необходимо наладить в гарнизоне качественную социально-бытовую инфраструктуру.
"Важно, чтобы те люди, которые выполняли поставленную задачу, жили в нормальных условиях", - подчеркнул Шойгу.
По его словам, обустройство бригады будет завершено до конца текущего года.
|
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.02.2018 Небесные разведчики
19.02.2018 Шойгу проинспектировал завод, изготовивший жилые модули для российских военных в Сирии
19.02.2018 Шойгу проверит строительство военной инфраструктуры в Туве и Хакасии
19.02.2018 Шойгу: руководство Тувы выдержит темп строительства военной инфраструктуры в республике
15.02.2018 Курсанты академии МЧС просят Шойгу разрешить им участие в Параде Победы
13.02.2018 ЗРПК "Панцирь-С1" в полной мере соответствует всем требованиям по борьбе с современными и перспективными СВН
12.02.2018 "Нет равных в воздухе": как Россия модернизирует свою истребительную авиацию
12.02.2018 Флот снова оказался в падчерицах