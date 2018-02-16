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Успешное завершение заводских испытаний МиГ-35 открывает для России новые перспективы на мировом рынке вооружений

19.02.2018 ЦАМТО 52 0
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МиГ-35
Многофункциональный истребитель МиГ-35.
Источник: www.globallookpress.com

ЦАМТО, 16 февраля. Успешное завершение заводских испытаний новейшего российского истребителя МиГ-35 открывает для России новые перспективы на мировом рынке вооружений, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как напоминает агентство, сегодня в пресс-службе РСК "МиГ" объявили о завершении заводских испытаний МиГ-35. Акт подписан в минувшем декабре.

"Успешность испытаний нового многофункционального российского истребителя МиГ-35 открывает возможности для его экспорта на внешние рынки. Исходя из тактико-технических характеристик, а также обширного парка эксплуатируемых за рубежом МиГ-29, он будет востребован, прежде всего, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Латинской Америке", – сказал И.Коротченко.

Возможности и тактико-технические характеристики нового истребителя сопоставимы с машинами аналогичного класса, которые производятся сегодня во Франции, США и Китае, отметил он.

"Учитывая известность бренда "МиГ", которую он завоевал благодаря надежности, эффективности и высокой результативности, показанной в ходе ряда региональных конфликтов, можно не сомневаться, что новый самолет вызовет интерес как у традиционных, так и новых партнеров России", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО выразил мнение, что продвижению МиГ-35 за рубеж не помешают создаваемые сегодня Вашингтоном препятствия для российской системы ВТС.

"Попытки США помешать российскому оборонному экспорту, которые мы наблюдаем сегодня, обречены на провал, так как придерживающиеся независимого внешнеполитического курса страны будут отдавать предпочтение российской военной технике и связывать свои долгосрочные программы развития Вооруженных сил с Москвой", – полагает И.Коротченко.
16.02.2018
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