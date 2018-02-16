В Совфеде не исключили продление договора о СНВ после 2021 года



Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Договор об ограничении стратегических и наступательных вооружений может быть продлен после 2021 года, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Я не исключаю, что договор СНВ может быть продлен после 2021 года", - сказал он.

Бондарев напомнил, что договор рассчитан на пролонгацию в случае обоюдного желания стран-контрагентов. "Необходимость дальнейшего сокращения наступательных вооружений полностью соответствует российской военной доктрине, носящей оборонительный характер", - сказал он.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.