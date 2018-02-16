В МИД видят угрозу для жизнеспособности договора о СНВ



Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В РФ видят угрозу для жизнеспособности договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), следует из материалов МИД РФ, которые находятся в распоряжении РИА Новости.

В материалах сообщается, что российская сторона отмечает превышение по одной из трех установленных договором категорий СНВ - "развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, развернутые и неразвернутые пусковые установки БРПЛ, развернутые и неразвернутые тяжелые бомбардировщики".

"По двум остальным категориям (развернутые носители и боезаряды) США в предельные уровни вписались. Имеет место серьезная аномалия, которую необходимо устранить. В противном случае может возникнуть угроза для жизнеспособности договора", - говорится в материалах МИД РФ, переданных для обсуждения в комитет ГД по международным делам, в ответе на вопрос, означает ли то, что РФ не подтверждает американские данные по количеству СНВ то, что США не выполнили договор.

В материалах также отмечается, что Россия "будет добиваться адекватного решения имеющихся проблем".

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве также заявляют, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.