Обломок метеорита вернут на Марс на борту марсохода



Один из метеоритов Sayh al Uhaymir, найденных в Омане.

Источник: © AP Photo/Edi Engeler Один из метеоритов Sayh al Uhaymir, найденных в Омане.Источник: © AP Photo/Edi Engeler

Сейчас этот метеорит используется для калибровки инструмента, с помощью которого анализируют состав марсианского грунта

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Обломок метеорита с Марса вернется на планету на борту марсохода, который NASA собирается запустить к 2020 году.

Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, метеорит, известный под названием Sayh al Uhaymir 008, найденный в 1999 году на территории Омана, вероятно, попал на землю с Марса.

По мнению специалистов из Лаборатории реактивного движения в Пасадине (штат Калифорния), метеорит попал на Землю после падения на поверхность Марса какого-то крупного небесного тела.

Сейчас специалисты NASA используют этот метеорит для калибровки инструмента для анализа состава марсианского грунта. Когда марсоход достигнет поверхности Марса, бортовая аппаратура вновь будет сравнивать полученные при анализе грунта данные с "эталонным образцом" - фрамгентом метеорита.

"Мы проводим настолько тонкий анализ, что малейшие помехи, например, изменения температуры или положение марсохода на песке могут потребовать корректировки в изменениях, - отметил руководитель программы исследования Лютер Бигл. - Мы изучаем, как аппаратура осуществляет замеры статично закрепленного образца, и в результате сможем лучше оценить то, что будем наблюдать на поверхности Марса".

Одна из основных задач ровера "Марс-2020" - сбор информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на Марсе в далеком прошлом, а также возможность существования человека на этой планете в будущем.