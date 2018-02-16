Разведчики из Сибири, Урала и Поволжья начали десантироваться на правый берег Волги в Самарской области
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Разведывательные группы осуществляют посадку на вертолет Ми-8 для десантирования.
Источник: ЦВО
Лучшие разведывательные группы из шести регионов Сибири, Урала и Поволжья начали десантироваться с вертолета Ми-8 на правый берег реки Волги в Самарской области, откуда сразу совершат километровый марш-бросок в условный тыл противника.
|Разведывательные группы десантируются с вертолета Ми-8.
|Источник: ЦВО
Практические действия военнослужащих проходят в виде соревнований на призы командующего войсками Центрального военного округа. По замыслу, разведчикам нужно совершить прыжки с парашютом в полной экипировке с высоты более 600 метров на ограниченные участки местности, после чего в составе своей группы со сложенным парашютом прибыть на конечный пункт сбора.
|Разведчик собирает парашют после десантирования.
|Источник: ЦВО
Такие состязания в регионе проходят впервые, они проводятся в рамках подготовки к международному конкурсу «Отличники войсковой разведки-2018», в них принимают участие более 70 разведчиков.
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16.02.2018
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