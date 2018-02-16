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Разведчики из Сибири, Урала и Поволжья начали десантироваться на правый берег Волги в Самарской области

16.02.2018 Центральный военный округ 38 0
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Разведка на Ми-8
Разведывательные группы осуществляют посадку на вертолет Ми-8 для десантирования.
Источник: ЦВО

Лучшие разведывательные группы из шести регионов Сибири, Урала и Поволжья начали десантироваться с вертолета Ми-8 на правый берег реки Волги в Самарской области, откуда сразу совершат километровый марш-бросок в условный тыл противника.


Разведывательные группы десантируются с вертолета Ми-8.
Источник: ЦВО

Практические действия военнослужащих проходят в виде соревнований на призы командующего войсками Центрального военного округа. По замыслу, разведчикам нужно совершить прыжки с парашютом в полной экипировке с высоты более 600 метров на ограниченные участки местности, после чего в составе своей группы со сложенным парашютом прибыть на конечный пункт сбора.


Разведчик собирает парашют после десантирования.
Источник: ЦВО

Такие состязания в регионе проходят впервые, они проводятся в рамках подготовки к международному конкурсу «Отличники войсковой разведки-2018», в них принимают участие более 70 разведчиков.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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