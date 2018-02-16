Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
|
|
Береговой ракетный комплекс Бастион.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Оснащенность ВМФ спасательной техникой выросла за последние пять лет более чем в пять раз
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Береговые войска ВМФ России после переоснащения ракетами "Бал" и "Бастион" оснащены современной техникой на 96%, рассказал в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.
"За последние несколько лет переоснащение береговых войск ВМФ на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" позволило нам довести уровень оснащения современной техникой до 96%", - заявил Королев.
Он также рассказал, что за последние пять лет оснащенность ВМФ РФ современной морской спасательной техникой увеличилась в 5,3 раза - с 13 до 70%. Оснащенность морской авиации современными воздушными судами за этот же период возросла более чем в 1,5 раза.
|
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.02.2018 Владимир Королев: в течение последних пяти лет был заложен фундамент развития ВМФ РФ по всем направлениям
19.02.2018 Главком ВМФ рассказал об оснащении береговых войск современной техникой
12.02.2018 Флот снова оказался в падчерицах
07.02.2018 Отличникам – по "Калашникову"
05.02.2018 Песков переадресовал в правительство вопрос об авиации ВКС на Итурупе
02.02.2018 Единый день приёмки военной продукции
02.02.2018 Авиация ВКС России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп
01.02.2018 Министр обороны России провел Единый день приемки военной продукции