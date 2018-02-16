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Пожар на корабле Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке потушен

19.02.2018 ТАСС 58 0
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Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".
Источник: © ТАСС/ Юрий Смитюк

Возгорание произошло при проведении сварочных работ

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Пожар на большом противолодочном корабле (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников", стоящем у причала "Дальзавода" во Владивостоке, ликвидирован. Об этом сообщил ТАСС представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС), в состав которого входит "Дальзавод".

"Возникло незначительное возгорание в надстройке. Его вовремя обнаружили, вовремя вызвали МЧС, он локализован, потушен, сейчас проводится осмотр, проливают помещение. Пострадавших нет при пожаре, ущерб незначителен, потому что корабль в ремонте, с него сняты все важные механизмы, приборы", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что пожар был ликвидирован быстро, поскольку возгорание вовремя заметили, и все службы сработали быстро и слаженно.

Как сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский, пожар возник при проведении сварочных работ. "16 февраля 2018 года в 02:45 мск в одном из носовых помещений находящегося на ремонте на судостроительном заводе "Дальзавод" большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников" при проведении сварочных работ произошло возгорание. При обнаружении возгорания экипаж был эвакуирован, пострадавших нет", - сообщил Воскресенский. Он добавил, что боекомплекта и горюче-смазочных материалов на корабле не было, пожар не повлек значительного материального ущерба.

Пожар на БПК, который стоит у причала "Дальзавода" во Владивостоке на ремонте и модернизации, начался утром в пятницу, из-за него с корабля эвакуировали 106 человек экипажа. По данным Морского спасательно-координационного центра Владивостока, возгорание возникло в машинно-котельном отделении, жертв и пострадавших нет.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Дальзавод
ДЦСС ОАО
МЧС
Проекты
пр. 1155
ТОФ

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