В Совфеде заявили о готовности России продлить договор о СНВ
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в сохранении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), несмотря на попытки США обойти его, и будет предпринимать усилия для его продления после 2021 года, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Как сообщили ранее СМИ, договор о СНВ может быть продлен в 2021 году еще на пять лет, но при определенных условиях, говорится в материалах МИД.
"Российская сторона прилагает, как и раньше, максимум дипломатических усилий для того, чтобы этот сдерживающий фактор в разработке и развитии ядерных вооружений, был сохранен. Пока есть надежда, что это удастся сделать, постараться, чтобы договор остался в силе, необходимо обязательно", - сказал Серебренников.
При этом он отметил, что США давно уже ищут "разные уловки" для нарушения предусмотренных договором о СНВ договоренностей.
"Россия строго придерживалась и придерживается линии на очень четкое выполнение взятых на себя в соответствии с договором обязательств, несмотря на то, что со стороны США наблюдается очень много недоговоренностей, неточностей, отказов учитывать так называемые "переоборудованные" вооружения", - констатировал сенатор.
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16.02.2018
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