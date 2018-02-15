Нужен ли НАТО «балтийский балласт»?



Международные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии.

Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк Международные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии.Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк

С момента вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав НАТО руководством Альянса были выделены миллионы долларов на модернизацию их военной инфраструктуры.

Страны Балтии за эти средства во многом больше соперничают между собой, чем сотрудничают. У них разные политические и экономические интересы, которые заставляют их конкурировать за это финансирование и стараться каким-то образом выделиться. Однако их объединяет то, что они выбрали и уже долгие годы реализуют политику неприязни всего русского.

Быть в полной мере независимыми и иметь свои взгляды на события в регионе и мире прибалтийским государствам сложно. Но они выбрали себе страну-покровительницу, которая оказывает им всестороннюю поддержку за лояльность и преданность – США.

И если вооруженные силы стран Прибалтики имеют для Пентагона достаточно символическую ценность и скорее сами нуждаются в защите со стороны, то армия соседней Польши имеет значительный потенциал, постоянно совершенствуется и увеличивается, в том числе не без помощи кураторов из-за океана.

Для демонстрации решимости Североатлантического альянса (США) и равноправия всех членов блока, по решению Варшавского саммита 2016 года, в интересах «укрепления восточного фланга НАТО» в странах Балтии и Польше, кроме американских подразделений размещено по боевой батальонной группе многонационального состава.

Невзирая на это, Пентагон уже давно определил свою стратегию в данном регионе – Польше отведена роль лидера и проводника идей «демократии» на Восток, а Латвии, Литве и Эстонии, в фактически «буферной зоне между ключевыми геополитическими игроками», рассадника антироссийских фобий и истерии.

Это вполне объяснимо, достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что для военного плацдарма Прибалтика – место крайне неудачное. Оборонять данные территории сложно, снабжать – также, но вложены уже миллионы, поэтому приходится заниматься «показухой» и присылать контингенты войск Альянса. С одной стороны, это хорошо демонстрирует общую тенденцию – русофобия, с другой – тонкий расчет американской стороны: восточно-европейские страны-члены НАТО все еще не выделяют в бюджет блока установленных сумм, а их армии после развала СССР сокращались, снижался уровень их боевой готовности. Для того чтобы эти показатели вернуть хотя бы на прежний уровень, нужен общий враг, а на эту роль как никто другой лучше всех подходит Россия и ее союзники.

По истечению более двух десятков лет замыслы Вашингтона, фактически, претворились в жизнь – год из года в регионе растет количество мероприятий боевой и оперативной подготовки, как и численность задействованных сил и средств, но вот их суть кардинально поменялась. Если раньше здесь отрабатывались учения и тренировки оборонного характера, то теперь странам Балтии отведена роль просто жертвенной овечки. То есть они становятся потенциальным полем битвы, ибо с их территории планируется нанесение наступательных ударов в восточном направлении. Причем американских «планеров» сильно не заботит, куда прилетят российские ракеты в рамках превентивных или ответно-встречных ударов.

И не важно, что Россия не имеет намерений вторгаться в Прибалтику хотя бы потому, что это «вторжение» послужило бы началом третьей Мировой войны. Все разговоры о «российской агрессии» носят отвлекающий характер, чтобы население стран балтийского региона перестало обращать внимание на милитаризацию их стран.

Кроме того, если первое время после принятия прибалтийских республик в состав Североатлантического альянса они практически полностью обеспечивались своими союзниками, то сейчас им прямо указано на необходимость увеличения национальных расходов на оборону, в том числе и для обеспечения войск, прибывающих в эти страны. На этом фоне сокращаются и ассигнования на военные нужды со стороны НАТО.

Между тем, основное внимание в настоящее время уделено Польше, которая в прошлом году получила от НАТО втрое больше денег, чем годом ранее. Известно, что эти средства будут потрачены в основном на строительство топливных складов, модернизацию военных аэропортов, а также систем, связанных с противовоздушной обороной и управление флотом.

Значительные суммы направлены на укрепление подразделений Североатлантического блока, расположенных в Быдгоще – строительство объектов, оснащенных специализированным оборудованием для батальона связи НАТО, учебного центра объединенных сил НАТО и интеграционной группы Альянса в Польше. В настоящее время обсуждается возможность по размещению на постоянной основе боевой бригадной группы США. Кроме того, осуществляется модернизация транспортной инфраструктуры страны.

Это выгодно американцам, по сути содержащим Североатлантический блок и не желающим возникновения сильной и единой Европы со своей армией, что могло бы способствовать уменьшению роли НАТО и соответственно Белого дома в мировой политике.

Особенно четко поддержка Вашингтона польской стороне начала проявляться на фоне обострившихся отношений Варшавы и Брюсселя. Камнем преткновения стала судебная реформа в Польше. За что, впервые за всю историю существования Евросоюза, Польше пригрозили лишить ее права голоса в структурах ЕС, что фактически превращает пострадавшую страну в современный эквивалент колонии: все обязанности в отношении Брюсселя и структур Евросоюза сохраняются, а возможности как-то отстаивать свои интересы в европейских структурах исчезают.

Естественно Варшава затаила обиду и начала всерьез обсуждать Polexit – выход страны из Евросоюза. Тем более, по утверждению многих экспертов, в ЕС ее держит именно Вашингтон, заставив Брюссель содержать последнюю. Польша многие годы уверенно занимает самую высокую строчку среди стран получающих дотаций от ЕС – больше 100 млрд евро со дня вхождения в ЕС!

Но за что же тогда выделялись сумасшедшие деньги? Тут все просто: за создание своеобразного буфера стран, проводящих в Европе политику русофобии. В результате государства с ведущими экономиками – Германия, Италия, Франция, выступавшие против предложенных Америкой экономических санкций в отношении России, оказались в меньшинстве и проиграли, понеся миллиардные убытки.

Теперь перед вассалами США – странами Балтии и в меньшей степени Польшей – стоит другая задача: принести себя в жертву российско-американскому противостоянию.

Для этих целей в американском бюджете на будущий год рассчитаны затраты на поддержание мира и безопасности в Европе. Так, для проекта «Европейская инициатива сдерживания» Пентагон просит выделить свыше 6,3 млрд. долларов. Данная программа направлена, в том числе, на сдерживание России в регионе посредством усиления присутствия там военнослужащих из США.

Правда для этого желательно вывести поссорить Польшу, Литву, Латвию и Эстонию не только с ЕС, но и даже с Альянсом, страны-старожилы которого не понимают, почему они должны защищать государства, которые проводят крайне агрессивную политику по отношению к России, постоянно провоцируя последнюю.

После этого можно пообещать им особый статус и приступать к организации «агрессии Москвы» против беззащитных молодых демократий.

Именно поэтому время от времени политики маленьких, но гордых стран из лагеря бывшей организации Варшавского договора в истерии повторяют заготовленные страшилки о неизбежном нападении Кремля. В каждой из этих стран доказывают, что Россия начнет захват именно с них. Хотя свое право быть захваченной теперь отчаянно отстаивает и Польша.

В принципе, что Москву, что Вашингтон данное развитие событий нисколько не смущает – они готовы воевать между собой в янтарном крае до последнего прибалта.

Владимир Вуячич