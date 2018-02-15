261 "Ветровка" для "Абрамса"
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Танк Abrams M1A2, оснащённый системой Trophy.
Источник: armyrecognition.com
Израильские "Ветровки" прикроют американские "Абрамсы". Вчера, 14 февраля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны США заложило в бюджет на 2019 год закупку 261 системы активной защиты Trophy, также известной под названием "Меиль руах" (ивр. — "Ветровка").
Американская армия уже долгое время тестирует различные типы систем активной защиты для бронетехники. В прошлом году военное ведомство объявило о завершении процедуры выбора и переходе к финальным испытаниям и закупке. Так, на бронетранспортёры Stryker планируется устанавливать системы Iron Curtain, разработанные американской корпорацией Artis. Танки Abrams будут оснащаться израильскими системами Trophy, а боевые машины пехоты Bradley — системой Iron Fist от Israel Military Industries.
В военный бюджет на 2019 финансовый год включена закупка 261 комплекта Trophy, которые будут устанавливаться на танки Abrams M1A2 (такого количества систем активной защиты хватит для оснащения трёх танковых бригад). При этом в Минобороны США указывают, что первыми "Ветровки" получат подразделения, дислоцирующиеся в Европе.
Презентация работы системы Trophy
Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса. Если противотанковая граната или ракета угрожает танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают её на подлёте. Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас. Система Trophy выпускается в нескольких вариантах, кроме того, в октябре 2015 года компания RADS презентовала её "облегчённую" версию Trophy LV.
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15.02.2018
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