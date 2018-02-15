

Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12 во время демонстрации новой боевой экипировки "Ратник".

Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12 во время демонстрации новой боевой экипировки "Ратник".Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин показал экипировку российского "солдата будущего". Политик опубликовал фотографии на своей странице в Twitter.

Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ по моему приглашению посетила @fpi_russia и ознакомилась с результатами его работы в области робототехники, перспективного материаловедения, аддитивных и информационных технологий pic.twitter.com/QA4bmnHrPT — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 13, 2018



В экипировку войдут бронекомплект "Пермячка" (80% защиты тела от открытого пламени и осколков), боевой шлем со встроенной системой связи и обработки информации, переносная база для подключения радиоэлектронного оборудования, коммуникатор ГЛОНАСС.

Экипировка будет оснащена оборудованием, маскирующем бойца в инфракрасном спектре. "Солдат будущего" будет вооружен штурмовой винтовкой АК-12 с подствольником ГП-34 и ночным прицелом.

Общий вес экипировки составит 26 кг, а ее стоимость — $46 тыс.

Между тем пользователи соцсетей заметили сходство экипировки "солдата будущего" с экипировкой бойца из компьютерной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.

Вместе с тем стоит отметить, что многие образцы современного технологического оборудования были описаны фантастами задолго до изобретения.