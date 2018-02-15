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Рогозин показал экипировку российского "солдата будущего"

16.02.2018 Известия.ru 43 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий с автоматом Калашникова АК-12 во время демонстрации новой боевой экипировки "Ратник".
Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин показал экипировку российского "солдата будущего". Политик опубликовал фотографии на своей странице в Twitter.




В экипировку войдут бронекомплект "Пермячка" (80% защиты тела от открытого пламени и осколков), боевой шлем со встроенной системой связи и обработки информации, переносная база для подключения радиоэлектронного оборудования, коммуникатор ГЛОНАСС.

Экипировка будет оснащена оборудованием, маскирующем бойца в инфракрасном спектре. "Солдат будущего" будет вооружен штурмовой винтовкой АК-12 с подствольником ГП-34 и ночным прицелом.

Общий вес экипировки составит 26 кг, а ее стоимость — $46 тыс.

Между тем пользователи соцсетей заметили сходство экипировки "солдата будущего" с экипировкой бойца из компьютерной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier.

Вместе с тем стоит отметить, что многие образцы современного технологического оборудования были описаны фантастами задолго до изобретения.

 
15.02.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Система поражения "Ратник"
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
Робот

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