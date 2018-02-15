Welt: Германии не хватает танков для участия в операциях НАТО
|
|
Немецкий военный танк Leopard-2.
Источник: © AP Photo / Michael Sohn
Немецкому бундесверу не хватает танков и самолетов для исполнения обязанностей перед НАТО, пишет газета Welt со ссылкой на секретный документ Министерства обороны ФРГ.
По данным издания, в начале 2019 года бундесвер должен взять на себя решающую роль в создании международной оперативной группы повышенной готовности "Острие копья" (Speerspitze). Однако девятая танковая бригада в Мюнстере, которая по плану должна исполнять эту задачу, сейчас располагает только девятью боеспособными из необходимых 44 танков Leopard-2 и тремя из 14 боевых машин пехоты Marder.
Причины такой ситуации — нехватка запчастей и высокие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, бундесверу не хватает приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных транспортных средств, зимнего обмундирования и бронежилетов, подчеркивает газета.
Как пишет Welt, проблемы не обошли стороной и военно-воздушные силы, которые также не в состоянии выполнить свои обязательства перед НАТО.
Боеготовность истребителей Eurofighter и Tornado, а также транспортных вертолетов CH-53 значительно ухудшилась: по статистике, каждый из этих комплексов может участвовать в операциях, подготовке и учениях только четыре месяца в году. Остальные восемь летательные аппараты проводят на земле из-за ремонта, устранения неполадок перед вылетами и переоборудования, передает РИА Новости
|
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.09.2015 Германия неспособна восстановить свою военную мощь
19.07.2017 Нейтралитет во всеоружии
19.04.2017 Честное пиренейское
27.11.2013 Последний довод королей
26.01.2018 Министр обороны Катара считает, что закупка трех разных типов истребителей не создаст дополнительных проблем
15.01.2018 На страже Прибалтики
29.11.2017 В Госдуме прокомментировали сообщения о перехвате самолета над Черным морем
17.11.2017 Эксперт: в ФРГ прекрасно понимают, что на них никто нападать не собирается