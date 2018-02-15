Глава "Вертолетов России": "Аллигатор" глубоко модернизируют



Андрей Богинский.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС Андрей Богинский.Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Гендиректор "Вертолетов России" (Ростех) Андрей Богинский во время поездки на Арсеньевский авиазавод (ААК "Прогресс") рассказал корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой о перспективных программах холдинга: модернизации ударного "Аллигатора", испытаниях его морской версии "Катран" и разработке концепции сверхскоростного боевого вертолета.

- Недавно замминистра обороны РФ Юрий Борисов, посещая "Прогресс", сообщил о планах закупки ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" на ближайшие 10 лет - 114 машин. Это будет уже модернизированная версия?

- Мы постоянно занимаемся модернизацией. По результатам применения вооружения в Сирийской Арабской Республике появились пожелания летного состава, инженерно-технического состава - эти небольшие доработки мы достаточно быстро делаем, исправляем, замещаем.

Что касается нас, конструктивные изменения мы вносим достаточно быстро. Что касается кооперации по отдельным агрегатам и комплектующим, например, обзорно-прицельным станциям, вспомогательным силовым установкам, конечно, эта работа занимает чуть больше времени - нужно внести изменения, провести испытания. Это процесс достаточно насыщенный с точки зрения работы конструкторов-технологов и производства, поэтому это чуть-чуть дольше.

У нас есть малая модернизация обзорно-прицельных систем - то, что требует министерство обороны. Мы совместно с холдингом "Швабе" эту работу активно ведем. Дальше будет вопрос о более глубокой модернизации обзорно-прицельных систем - это увеличение дальности распознавания и обнаружения целей. Это, скажем так, второй этап работ, который мы сегодня проводим.

В целом вопрос модернизации боевых вертолетов - это, конечно, унификация существующего вооружения плюс появление нового. Работы по вооружению ведут наши коллеги из "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), "Конструкторского бюро машиностроения", "Калашникова" и другие.

Наша задача - унифицировать применение существующего вооружения на разных типах вертолетов и под разные задачи. И конечно, мы ожидаем от них новых разработок.

- Двигателей эта модернизация коснется?

- Мы постоянно с ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех) работаем.

Основная задача при модернизации двигателя - обеспечить увеличение максимального пуска ракет. Эти работы мы активно ведем и на Ми-28, и на Ка-52.

- Когда стоит ожидать создания глубоко модернизированной версии "Аллигатора" - Ка-52М?

- Минобороны поставило нам такую задачу. Думаю, это будет 2021-2022 год. Именно глубокая модернизация. Но это не означает, что мы не будем делать текущих модернизаций. Мы сами в этом заинтересованы. Опыт боевого применения вертолетов для нас дорогого стоит. В реальных условиях можно понять - действительно те или иные конструктивные решения помогают пилоту или надо что-то улучшить, повысить надежность. Плюс вопросы применения в другом климате - из-за этого тоже возникают новые требования.

- Каких систем Ка-52 коснется глубокая модернизация?

- В целом бортового комплекса - это и вооружение, и навигационные системы. У нас в авангарде стоит милевская тематика - Ми-28. Сейчас мы ведем опытно-конструкторскую работу по Ми-28НМ. Мы уже вышли на государственные совместные испытания, наши вертолеты в прошлом году передали. Соответственно, мы будем идти таким же путем и по Ка-52.

Плюс у нас еще большая работа по морским испытаниям палубного вертолета Ка-52К ("Катран"). Мы ожидаем от министерства обороны, когда мы сможем продолжить эти испытания.

- В этом году удастся их завершить?

- Мы хотим. Главное, чтобы наши коллеги из Минобороны имели такое же желание, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.

- Когда планируется запустить серийное производство "Катранов"?

- В проекте ГПВ (госпрограммы вооружения на 2018 - 2027 годы - ИФ) есть катрановская версия вертолетов для флота. Контракта под них нет пока, поэтому сложно говорить о точных сроках. Мы надеемся, что в 2019-2020 годах.

Плюс продолжаются переговоры "Рособоронэкспорта" в Египте. Мы надеемся, что в итоге сможем обеспечить планомерную загрузку предприятия. Нам важно уйти от пиков и падений производства и выйти на стабильность.

- Во время поездки Юрия Борисова в Арсеньев также поднималась тема скоростного вертолета. На каком этапе работы?

- В этом году завершится работа по контракту, который мы подписывали на "Армии-2017", окончание этих работ предусмотрено в ноябре текущего года. Соответственно, мы представим заказчику концепцию или концепции по скоростному боевому вертолету. Много идет внутри споров, две школы сегодня соревнуются, доказывая преимущество той или иной схемы вертолета. Понятно, что учитывается и международный опыт. Давайте дождемся конца года, думаю, заказчик тогда уже определится.

- На базе Ми-24 уже создана летающая лаборатория скоростного вертолета.

- Это гражданская версия. Она создана на деньги министерства промышленности и торговли в 2016 году в рамках госпрограммы развития гражданской авиационной промышленности. Но сейчас на этой летающей лаборатории испытывается новая несущая система, ведутся экспериментальные полеты, идут испытания трансмиссии, рулевого винта, несущего винта.

Коллеги из конструкторских бюро смотрят эти результаты для проработки возможных компоновок, нагрузок, вибраций и так далее. То есть на этой летающей лаборатории отрабатываются заделы для концепции скоростного боевого вертолета для Минобороны РФ. Эти работы по гражданскому и военному скоростному вертолету идут в дополнение друг к другу.

Идет создание концепции машины будущего, мы ориентируемся на планы поднять этот вертолет после 2025 года. Все зависит от выбранной концепции, от требований, сложности и так далее. Здесь же не только наша работа, но и работа двигателистов, радиоэлектронщиков, связистов, вооруженцев. Вообще народ говорит, вот как долго вы вертолет создаете - а это очень серьезная работа, большой труд в широкой кооперации.

Многие вещи делаются впервые - когда они задумываются, на них смотришь с одной стороны, а в процессе познания открывается столько нового и неизвестного, что к тому же оказывает влияние на другие системы и агрегаты вертолета. Но нам нужны такие новые большие проекты, чтобы вокруг них объединить, в том числе, и выпускников вузов, чтобы сделать эту работу для них интересной, чтобы они тоже были причастны к созданию продуктов.