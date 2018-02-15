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Новую систему менеджмента качества представила корпорация "МИГ" на форуме в Нижнем Новгороде

16.02.2018 Интерфакс-АВН 30 0
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РСК "МиГ"
РСК "МиГ".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская самолетостроительная корпорация "МИГ" представила новую систему менеджмента качества на научно-практическом форуме "Качество ОПК - 2018", который открылся в четверг в технопарке "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба корпорации.

"Управление качеством на производстве - это одна из ключевых задач при производстве современной, конкурентоспособной, надежной и безопасной авиационной техники", - сказал генеральный директор РСК "МИГ" Илья Тарасенко, слова которого приводятся в поступившем в "Интерфакс-АВН" сообщении.

Он отметил, что на достижение этой цели направлена вся систематическая и планомерная работа, которую коллектив РСК "МИГ" проводит в области качества, строго выполняя требования СМК, внедряя прогрессивные методы проектирования и современные технологии и оснащая производство новейшим оборудованием.

В свою очередь председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев сообщил, что ждет предложений по итогам форума. "Мы ждем предложений, которые родятся на этой площадке, для внесения изменений во вновь формируемый пул законов по поддержке ОПК", - сказал он.

По информации пресс-службы, новая система менеджмента качества на базе "КАНАРСПИ XXI века" объединяет в себе отечественные методы управления качеством, в том числе КАНАРСПИ, Саратовскую систему БИП, отраслевую систему МАП (министерства авиационной промышленности СССР), а также лучшие мировые практики в области системы менеджмента качества и современные технологии управления на инновационном производстве.
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
МиГ РСК
Персоны
Гутенёв Владимир

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