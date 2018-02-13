Вперед, навстречу авианосцу и танкерам: Ренат Мистахов покидает завод им. Горького

Зеленодольский корабел готовится возглавить новую судостроительную корпорацию Ивана Егорова

Как стало известно «БИЗНЕС Online», в ближайшем будущем гендиректор Зеленодольского завода им. Горького Ренат Мистахов покинет свой пост, чтобы возглавить принципиально новую для «сухопутного» Татарстана структуру — с выходом в море. Патрон Мистахова Иван Егоров создает, по сути, вторую российскую судостроительную корпорацию, которая сможет построить первый в новейшей истории России авианосец за сотни миллиардов рублей.

Ренат Мистахов (слева) готовится возглавить новую судостроительную корпорацию Ивана Егорова (справа) Источник: Сергей Елагин

ТАТАРСТАН ИДЕТ В МОРЯ

Как сообщили сразу несколько источников «БИЗНЕС Online», генеральный директор АО «Зеленодольский завод им. Горького» Ренат Мистахов покидает свой пост. Что интересно, уходит он на совершенно новую должность — будет руководить создаваемым в рамках АО «Холдинговая компания „Ак Барс“» (АБХ; материнская компания зеленодольского предприятия) судостроительным подразделением. В него войдут зеленодольская верфь, ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» (ЗПКБ) и ООО «Судостроительный завод „Залив“» (Керчь). «БИЗНЕС Online» попытался прояснить вопрос у самого Мистахова, но его телефон накануне не отвечал.

Отметим, что описанное выше развитие событий было вполне предсказуемым. Мистахов еще в 2015 году говорил о том, что завод и АБХ намерены создать судостроительный кластер: «Мы хотим, чтобы в кластер вошли заводы, которые увеличат долю нашего собственного производства в военных и гражданских кораблях. Готовы искать союзников, которые вошли бы в корпорацию, при этом мы не замыкаемся Татарстаном — речь идет о заводах по России: мы смотрим предприятия, у которых в это непростое время возникают проблемы, и холдинг готов отрабатывать с ними разные варианты».

Отметим, что движение к созданию судостроительного конгломерата прослеживается в отчетности завода им. Горького. Так, в его аффилированных лицах до недавнего времени значилось АО «Корпорация судостроительной промышленности» (уставной капитал — 1,6 млрд рублей, совет директоров возглавляет Мистахов, а входят в него те же акбарсовские топы, например Иван Егоров). В минувшем июле оно было переименовано в судостроительную корпорацию «Ак Барс». Как разъяснял «БИЗНЕС Online» Мистахов, это один из первых организационных шагов по созданию в Татарстане судостроительного дивизиона.

В подтверждение версии о скорых преобразованиях отметим, что в конце прошлой недели Мистахов вдруг презентовал в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ проекты пассажирских судов для туристических и регулярных линий. Причем все проекты — авторства ЗПКБ. Плюс, по данным «БИЗНЕС Online», проект судостроительной корпорации сегодня презентуют президенту РТ Рустаму Минниханову, который отправился с визитом в Зеленодольск.

Главными факторами «непотопляемости» завода им. Горького следует назвать способность обеспечивать себя бесперебойными заказами Источник: prav.tatarstan.ru

САНКЦИИ — ПОБОКУ?

По поводу создания дивизиона возникает как минимум два вопроса. Во-первых, до сих пор не объявлено о передаче под контроль завода Зеленодольского ПКБ. Впрочем, мало кто сомневается, что в ближайшее время это произойдет. После внезапного ухода прежнего гендиректора ЗПКБ Виталия Волкова врио руководителя бюро был назначен выходец с зеленодольской верфи Евгений Жирков. Хотя руководство завода заявляет, что оно тут ни при чем и «он сам пришел», в отрасли уверены, что Жирков (ранее был у «горьковчан» заместителем главного инженера) — ставленник холдинга... Есть вопросы по форме присоединения ЗПКБ. По данным «БИЗНЕС Online», предприятие сначала отдадут в управление республике.

Напомним, в 2015 году руководство АБХ, как известно, обратилось в правительство РФ с предложением передать ЗПКБ ему. Мотивация — необходимость полноценного развития на заводе им. Горького гражданского судостроения, что неизбежно при объявленном президентом РФ Владимиром Путиным снижении гособоронзаказа (а это 90% продукции предприятия). А без мощного проектировщика такое развитие невозможно. Среди аргументов акбарсовцев было и то, что бюро загибается без заказов, а холдинг обеспечит ему достойную загрузку. Предложение о передаче встретило противодействие и самого ЗПКБ, и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Отметим, что позиции сторонников переподчинения бюро, очевидно, усилились после того, как ЗПКБ в октябре перевели на четырехчасовой рабочий день. Причина — как раз низкая загрузка.

О том, что «Залив» будет интегрироваться с зеленодольскими корабелами, заявляли и Дмитрий Рогозин (слева), и Денис Мантуров (справа) Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/372529 kremlin.ru

Второй интересный момент — вхождение в «татарский» конгломерат керченского «Залива». Фактически это предприятие было взято на буксир заводом им. Горького вскоре после возвращения Крыма. На практике данный факт стараются не афишировать по понятной причине — угроза санкций. Хотя о том, что «Залив» будет интегрироваться с зеленодольскими корабелами, еще в мае 2015 года заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

А в апреле 2017-го об этом без всяких оговорок напомнил, будучи в Зеленодольске, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин: «Три года назад, когда Крым вернулся в Россию, появилась задача подъема его промышленности, которая была вполне разрушена... И именно зеленодольский завод, именно Татарстан буквально в первые недели после того, как Крым проголосовал за возвращение в Россию, начал помогать ему восстанавливать свою промышленность. Именно тогда зеленодольские корабелы появились в Керчи, на заводе „Залив“, и сегодня он ваш побратим. Это ваше общее дело, вы вместе там трудитесь, это такая родовая связь между Зеленодольском и Керчью. Завод сегодня стал работать ... Вы не просто протянули руку помощи крымчанам, но и поделились своими заказами, тем самым вы показали, что у зеленодольских корабелов есть понимание, как делать свое дело и в профессиональном, и в гражданском смысле». Более того, Рогозин дал понять, что на керченском предприятии сегодня работают зеленодольцы. Как уточнил источник «БИЗНЕС Online» на заводе им. Горького, предприятие выступает техническим партнером «Залива».

Окончательно добро на создание судостроительной корпорации «Ак Барс» было дано во время недавнего визита на завод Дмитрия Рогозина и Юрия Борисова (справа) Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/372529 Источник: Сергей Елагин

«...И БУДЕТ ИМЕТЬ ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА»

Выскажем предположение, что окончательно добро на создание именно такой конфигурации судостроительной корпорации «Ак Барс» было дано во время недавнего визита на завод Рогозина и замминистра обороны РФ Юрия Борисова. Интересно, что тогда Дмитрий Олегович от имени военно-промышленной комиссии вручил Мистахову часы — такого ранее не случалось, и это весьма примечательно в свете новостей о новом назначении Рената Искандеровича.

Напомним, что он проработал на заводе более 8 лет. Совет директоров завода утвердил кандидатуру Мистахова 1 декабря 2009 года. Для многих это назначение стало полной неожиданностью, поскольку до этого он никакого отношения к судостроению не имел — пришел с должности начальника казанского отделения Горьковской железной дороги. Сообщалось о родственных связях Мистахова и генерального директора АБХ Ивана Егорова. Источник «БИЗНЕС Online» в отрасли полагает, что это миф, более того, он указывает на слухи о родстве Мистахова с Миннихановым. «Скорее всего, Рустам Нургалиевич и Ренат Искандерович установили хорошие дружеские отношения между собой в 2000–2010 годах, когда постоянно взаимодействовали по работе. Не упускайте из внимания то, что начальник казанского отделения железной дороги — это очень высокая должность в масштабах страны. В военное время такой руководитель будет иметь воинское звание генерал-майора».

Сам Мистахов рассказывал, что предложение поступило из «Ак Барс Холдинга» и решение он принимал около четырех месяцев, а на заводе шутят: «Теперь вместо кораблей будем строить железнодорожные вагоны». Впрочем, Мистахов довольно быстро зарекомендовал себя энергичным и умелым руководителем. Именно его директорство можно назвать расцветом в новейшей истории предприятия. Хотя, отметим, главные стартовые заказы были получены ранее.

Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Буян-М Град Свияжск. Архивное фото. Источник: © Фото : Минобороны РФ

К примеру, прославивший завод в Сирии проект 21631 «Буян-М» (автор — ЗПКБ) был обещан предприятию еще в 2003 году (но конкурс оно выиграло 17 мая 2010-го). Первый экспортный контракт с Вьетнамом тоже был заключен еще в 2006 году. Первый противодиверсионный катер «Грачонок», ставший провозвестником целой серии, также был заложен до Мистахова, в 2008-м. Однако Ренат Искандерович сумел закрепить успех — получить на указанные проекты дополнительные заказы, а также «затащить» в Зеленодольск строительство таких, мягко говоря, немаловажных для моряков (как военных, так и пограничников) проектов, как пограничные патрульные корабли «Океан», патрульные корабли 22160, плавучий док «Квартира», малые ракетные корабли «Каракурт». Словом, завод им. Горького зарекомендовал себя одним из самых плодовитых российских строителей боевых кораблей.

Кроме того, завод выходит на военных с собственными предложениями. Так, 25 января 2013 года министерству обороны России был презентован проект А223 (проектант — ООО «Агат Дизайн Бюро»). Судно предназначено для перевозки и выгрузки колесной и гусеничной техники. А223 предполагается строить по тем же технологиям, что и скоростные теплоходы проектов А45 и А145 (также разработки ООО «Агат Дизайн Бюро»), ставшие своего рода фирменным знаком завода им. Горького. Вместе они формируют едва ли не единственный в России проект по более-менее массовому строительству пассажирских судов. Сегодня теплоход А45 работает на Лене, четыре А45-1 — на Енисее, два А145 — в Ямало-Ненецком автономном округе. В процессе строительства – еще пара А145.

Впрочем, военной сферой деятельность предприятия не ограничивается: это и гражданское судостроение (танкерный флот, скоростные теплоходы из алюминиево-магниевых сплавов), и металлургия (титановое, стальное и цветное литье), и машиностроение (оборудование для нефтегазодобывающей отрасли и судовое), и производство крупногабаритных металлоконструкций (мостовые секции).

Главными факторами «непотопляемости» завода им. Горького следует назвать, во-первых, способность обеспечить себя бесперебойной подпиткой заказами со стороны министерства обороны России и ФСБ, что (и это во-вторых), вероятно, во многом зависит от лоббистских усилий правительства РТ (а до сих пор оно показывало себя мастером в такого рода деятельности в самых разных областях) и его очевидно заинтересованного отношения к заводу им. Горького, который в последние годы стал одной из витрин Татарстана.

В-третьих, это действия менеджмента предприятия и АБХ. Здесь отметим, что с 2011 года на заводе ведется масштабная модернизация производства. Для этого предприятие вошло «в федеральную целевую программу 60 на 40: 60% — государственные деньги, 40% — средства предприятия». Наиболее существенные вливания сделаны в литейное и металлорежущее оборудование, здания и сооружения. «Егоров и Мистахов работают на очень высоком уровне, — говорит источник. „БИЗНЕС Online“. — И об этом говорят самые высокие чины — Борисов и Рогозин».

Ренат Мистахов и Сергей Алекминский. ...Ренат Мистахов сегодня всех заткнул за пояс — у него ежегодный индекс промышленного производства не опускается ниже 22–24%. Объем заказов — за 30 миллиардов. Ежегодные капиталовложения близки к миллиарду Источник: eagle-rost.livejournal.com

«ЭТИ ТАТАРЫ ВСЁ МОГУТ»

«Мистахов, безусловно, грамотный мужик и человек на своем месте, — говорит источник „БИЗНЕС Online“ в судостроительной отрасли. — Чем это подкрепляется? Местной спецификой. В Татарстане достаточно, так скажем, национально ориентированный бизнес, соответственно, люди смотрят вперед — с целью привлечения денег. Благо ресурсы это позволяют. АБХ решил все это дело структурировать — увеличить не просто капитализацию, но капиталополитизацию, ведь, хоть это и будет татарстанский конгломерат, некоторую конкуренцию он составит и Объединенной судостроительной корпорации, в которую вкладывают миллиарды, а на выходе черт знает что. В отличие от ОСК, у АБХ если и были задержки, то незначительные, если и были ЧП, то они оперативно устранялись.

Что касается „Залива“, то будущее завода, скорее всего, интересно. Есть мнение, что все-таки будет Россия строить десантные вертолетоносцы. Да, говорят, что на „Северной верфи“, но ее еще надо модернизировать. А на „Заливе“ можно строить авианосец. Это очень вкусная с точки зрения денег вещь — сотни миллиардов рублей. Под эту тему очень здорово создать такое объединение. Естественно, ЗПКБ не потянет такой проект, но никто не ограничивает акбарсовский дивизион решениями только этого бюро. Словом, с точки зрения бизнеса создание такого конгломерата — это очень правильное решение. Административный ресурс у руководства Татарстана и людей, с ним ассоциированных, очень большой, и, думаю, они по-любому выбьют и военные, и гражданские заказы. Но жировать сегодня уже никто не будет».

«С моей точки зрения наиболее важны такие значимые дела Рената Мистахова, как омоложение и обновление руководящих кадров высшего и среднего звена; заметное повышение исполнительской дисциплины специалистов; масштабное обновление и серьезная модернизация основного технологического оборудования; постоянное внимание к содержанию и текущему ремонту заводских зданий (эта деятельность очень сильно влияет на моральный климат в трудовом коллективе), — говорит экс-сотрудник ЗПКБ, историк зеленодольского судостроения Владимир Леонов. — Сможет ли после ухода Мистахова завод двигаться „по накатанной колее“? Думаю, да, поскольку номенклатура заводской продукции в эпоху Мистахова принципиально не изменилась (относительно предшественников); перспективные виды продукции также в целом традиционны для завода; предприятием управляют опытные руководители современного типа.

Крымский завод "Залив". ...Керченский «Залив» был взят на буксир заводом им. Горького вскоре после возвращения Крыма. На практике данный факт стараются не афишировать по понятной причине — угроза санкций Источник: Лев Федосеев / ТАСС

По создаваемому дивизиону отмечу, что на „Заливе“ имеется сухой док для постройки судов длиной до 350 и шириной до 70 метров. Такое заводское сооружение в России — пока единственное (аналогичные сухие доки на Дальнем Востоке и в Мурманске только строятся). Поэтому, если нужно будет строить нефтеналивные танкеры грузоподъемностью 300–350 тысяч тонн или авианосец, то выбор завода-строителя получается безальтернативным. Поэтому кто придет первым (Совкомфлот или ВМФ), тот и загрузит работой этот уникальный док в Керчи. Пока перспективы загрузки „гражданкой“ выглядят более реальными.

Что касается непосредственно завода имени Горького, нужно помнить, что в бассейне Волги всего четыре завода могут строить боевые корабли и катера (он, Сормовский завод, Ярославский судозавод, Рыбинский судозавод „Вымпел“). Но сормовичи — это строители подводных лодок, а Ярославль и Рыбинск могут строить катера длиной не более 55 метров. Поэтому боевые корабли и патрульные суда длиной 60–110 метров, скорее всего, и далее будут строиться в Зеленодольске.

Теперь — о возможных санкциях, связанных с „Заливом“. Завод с конца 90-х и до возвращения в Россию почти не работал (в эпоху СССР там трудились 12 тысяч человек, а в 2014 году — от силы 500), поэтому переход керчан под крыло успешно работающего завода имени Горького — это благо для жителей Крыма, так как восстановление работоспособности завода „Залив“ (пусть и в усеченном виде) прошло очень быстро. И чего здесь есть неправильного? Тем более что никто и не делал особого секрета по источникам загрузки керчан работой после 2014 года. Да, санкции, наложенные Западом на Россию, затрудняют приобретение импортных комплектующих изделий. Но имеется Китай, который по зарубежным лицензиям и при авторском надзоре зарубежных проектантов производит почти всю номенклатуру европейских, американских и японских комплектующих изделий, причем с хорошим качеством. Да и Южная Корея частенько игнорирует требования чьих-то санкций. Кроме того, применение импортных комплектующих изделий на российских гражданских судах на 95 процентов — коррупция, поскольку сегодня российская промышленность производит почти все виды судового оборудования. Секрет такой избирательности очень прост: зарубежные компании дают откат в 5–8 процентов от стоимости контракта на покупку оборудования (китайцы могут дать и 10 процентов). Российские заводы дают откат в 10–20 раз меньше. Теоретически санкции могут мешать продаже гражданской продукции на экспорт. Но такую экспортную продукцию завод имени Горького пока не производит и не продает».

«Главная заслуга Рената Мистахова в том, что он сумел превратить Зеленодольский завод, по сути, в самостоятельный и успешный „полюс“ российского судостроения, выглядящий выигрышно по сравнению с неэффективным монстром ОСК, — отмечает научный редактор журнала „Экспорт вооружений“ Михаил Барабанов. — Плюс он явно сумел наладить хорошие связи с высшим руководством министерства обороны (то есть главным заказчиком), причем и при Анатолии Сердюкове, и при Сергее Шойгу, и поддерживать свою репутацию. Не случайно говорят, что замминистра обороны Юрий Борисов симпатизирует заводу. Так что Мистахова, бесспорно, можно назвать прекрасным руководителем и менеджером.

Вопрос о направлении работы преемника зависит от того, какой мыслится структура корпорации. То есть если Мистахов возьмет на себя все вышеотмеченные вопросы на корпоративном уровне, то его преемнику на заводе можно будет сосредоточиться на чисто производственных функциях.

Думаю, упор в корпорации будет сделан на военку и на попытки отжать часть военных заказов у ОСК, а также на развитии экспорта. Гражданское же судостроение в российских условиях не очень прибыльно.

Насчет „Залива“. Видимо, теперь даже самые большие прозападники поняли, что санкции — это навсегда и надо работать в условиях этих вечных санкций».

«Тут надо говорить о связке Егоров – Мистахов, — уверен советник премьер-министра РТ Назир Киреев. — Наверное, не открою ничего нового, сказав, что эта команда была выстроена Рустамом Нургалиевичем... Прежде всего надо обратить внимание на то, что Мистахов совершил на заводе технологическую революцию. Фактически завод сегодня выглядит радикально иначе, чем до Мистахова. Причем он делал это так настойчиво, что те, от кого зависела загрузка предприятия, считали само собой разумеющимся, что заказы будут размещены именно там. Разумеется, делая этот рывок, Мистахов получал всемерную поддержку. Но ей пользуются в республике многие, другой вопрос, как они ее реализуют. А гражданское судостроение? Что в России сделано по пассажирским теплоходам? Если взять строительство в Зеленодольске А145, то однозначно говорить не приходится, что в этой области не было сделано усилий. Да, завод вел себя агрессивно в отношении ЗПКБ, но тут уж ничего не сделаешь... И обратите внимание на то, что если раньше завод выполнял почти только заказы ЗПКБ, то сегодня сюда пошли едва ли не все питерские разработчики — показательно, что они хотят разместить свой амбициозный товар именно в Зеленодольске, причем на качество работы нареканий нет. Вышло на новый уровень литейное производство».

Мистахов сегодня всех заткнул за пояс — у него ежегодный индекс промышленного производства не опускается ниже 22–24%. Объем заказов — за 30 миллиардов. Ежегодные капиталовложения близки к миллиарду, на заводе есть полностью обновленные цеха. Что тут сказать?! Естественно, каждый пытается пробить размещение своего заказа там, потому что будет выполнено — «эти татары всё могут».

Тимур Латыпов