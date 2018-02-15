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Что купит Пентагон в 2019 году

16.02.2018 Военный паритет 49 0
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Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США
Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США, снимок 13.07.2016. Развертывание серийного производства истребителей F-35 является одним из главных факторов, позволяющих американской корпорации Lockheed Martin прочно удерживать позицию лидирующего мирового военного производителя во всех рейтингах, включая рейтинг SIPRI за 2016 год.
Источник: Madelyn Brown / ВВС США

"Военный Паритет", 15 февр. 2018 – Американский военный источник defensenews.com перечисляет следующие статьи расходов по закупке нового оружия и техники на 2019 финансовый год.

Военные расходы составят 696 млрд долл США.

10,7 млрд долл будут направлены на закупку 77 истребителей F-35. Всего ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты США намерены приобрести 2456 самолетов этого типа.

1.2 млрд долл пойдут на закупку 43594 высокоточных боеприпасов JDAM

На закупку 5113 легких тактических бронемашин JLTV предусмотрены 2 млрд долл

15 самолетов-заправщиков КС-46 обойдутся казне в почти 3 млрд долл

Планируется приобретение 24 истребителей F/А-18 на сумму 2 млрд долл

Закупка шести вертолетов VH-92 потребует 900 млн долл

Две многоцелевые АПЛ Virginia стоят 7,4 млрд долл

Три эсминца класса DDG-51 Arleigh Burke обойдутся американским налогоплательщикам в 6 млрд долл

На разработку нового бомбардировщика В-21 выделят около 2,3 млрд долл

60 ударных вертолетов AH-64E – 1,3 млрд дол

10 морских патрульных самолетов Р-8А – 2,2 млрд долл

8 тяжелых транспортных вертолетов CH-53K King Stallion – 1,6 млрд долл

Один прибрежный боевой корабль LCS – 1,3 млрд долл

Продолжение строительства атомного авианосца CVN-78 – 1,8 млрд долл

Модернизация основных боевых танков М1 Abrams – 2,7 млрд

30 амфибийных боевых машин Amphibious Combat Vehicles - 300 млн долл

197 бронемашин Armored Multi-Purpose Vehicles – 800 млн долл

Разработка ПЛАРБ нового поколения Columbia – 3,7 млрд долл

Разработка КР Long-Range Stand-Off Missile - 600 млн долл

Разработка новой МБР по программе Ground Based Strategic Deterrent – 300 млн долл
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
Arleigh Burke
B-2 Spirit
B-21
CH-53
CVN-78
F-35
JLTV
M1 Abrams
P-8 Poseidon
КС-46
Проекты
ACV БМ
AMPV
LCS-1
Virginia АПЛ
Авианосец

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