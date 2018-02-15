Что купит Пентагон в 2019 году
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Истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США, снимок 13.07.2016. Развертывание серийного производства истребителей F-35 является одним из главных факторов, позволяющих американской корпорации Lockheed Martin прочно удерживать позицию лидирующего мирового военного производителя во всех рейтингах, включая рейтинг SIPRI за 2016 год.
Источник: Madelyn Brown / ВВС США
"Военный Паритет", 15 февр. 2018 – Американский военный источник defensenews.com перечисляет следующие статьи расходов по закупке нового оружия и техники на 2019 финансовый год.
Военные расходы составят 696 млрд долл США.
10,7 млрд долл будут направлены на закупку 77 истребителей F-35. Всего ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты США намерены приобрести 2456 самолетов этого типа.
1.2 млрд долл пойдут на закупку 43594 высокоточных боеприпасов JDAM
На закупку 5113 легких тактических бронемашин JLTV предусмотрены 2 млрд долл
15 самолетов-заправщиков КС-46 обойдутся казне в почти 3 млрд долл
Планируется приобретение 24 истребителей F/А-18 на сумму 2 млрд долл
Закупка шести вертолетов VH-92 потребует 900 млн долл
Две многоцелевые АПЛ Virginia стоят 7,4 млрд долл
Три эсминца класса DDG-51 Arleigh Burke обойдутся американским налогоплательщикам в 6 млрд долл
На разработку нового бомбардировщика В-21 выделят около 2,3 млрд долл
60 ударных вертолетов AH-64E – 1,3 млрд дол
10 морских патрульных самолетов Р-8А – 2,2 млрд долл
8 тяжелых транспортных вертолетов CH-53K King Stallion – 1,6 млрд долл
Один прибрежный боевой корабль LCS – 1,3 млрд долл
Продолжение строительства атомного авианосца CVN-78 – 1,8 млрд долл
Модернизация основных боевых танков М1 Abrams – 2,7 млрд
30 амфибийных боевых машин Amphibious Combat Vehicles - 300 млн долл
197 бронемашин Armored Multi-Purpose Vehicles – 800 млн долл
Разработка ПЛАРБ нового поколения Columbia – 3,7 млрд долл
Разработка КР Long-Range Stand-Off Missile - 600 млн долл
Разработка новой МБР по программе Ground Based Strategic Deterrent – 300 млн долл
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15.02.2018
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