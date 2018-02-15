Для Бангладеш спущен третий китайский корвет
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Корвет (F113) класса Shadhinota C13B для ВМС Бангладеш.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 15 февр. 2018 – По данным издания Sina, китайская государственная судостроительная компания CSSC (China State Shipbuilding Corporation) спустила на воду третий корвет (F113) класса Shadhinota C13B для ВМС Бангладеш.
Это модульный военный корабль, созданный на базе ракетного корвета Тип 056, предназначен для выполнения широкого круга задач, включая патрулирование, поражение воздушных и надводных целей. Корабль оснащен радаром с фазированной решеткой, возможно, типа SR2410C – это модернизированный вариант РЛС с механической антенной, сообщает Quwa.
Флот Бангладеш принял поставку первых двух корветов C13B в 2015 году – это BNS Shadhinota (F111, нижнее фото) и BNS Prottoy (F112). Каждый из них оснащен четырьмя (22) противокорабельными ракетами C-802, одной ракетной системой FL-3000N и одной 76 мм артустановкой.
|Корветы F111 «Шадхинота» (Shadhinota) и F112 «Проттой» (Prottoy).
|Источник: janes.com
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15.02.2018
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