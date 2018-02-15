"Цайгуми". ВВС Нигерии и их дроны
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БЛА Tsaigumi.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 15 февр. 2018 – Аэрокосмические инженеры нигерийских ВВС разработали и изготовили новый класс беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под названием Tsaigumi ("Цайгуми"). Об этом было сообщено на веб-сайте ВВС Нигерии 6 февраля.
|БЛА Gulma.
|Источник: militaryparitet.com
Сообщается, что новый беспилотник будет официально представлен 15 февраля на нигерийской военно-воздушной базе Кадуна. Отвечая на онлайн-вопрос пресс-секретарь ВВС О.А. Адесанья сообщил, что недавно разработанный "Цайгуми" станет родоначальником целого семейства и будет развернут для участия в боевых действиях.
Tsaigumi имеет сходство с БЛА класса Gulma (фото), который, в свою очередь, походит на дрон типа Amebo. "Гульма" и "Амебо", скорее всего, использовались в качестве испытательного стенда для НИОКР в области БЛА.
Адесанья также сообщил, что БЛА "Цайгуми" будет использоваться в неспокойной северо-восточной части страны. 27 мая 2014 года директор по связям с общественностью ВВС Нигерии Юсуф Анас сообщил СМИ, что "Гулма" не может быть использована в борьбе с террористами из-за трудностей с ее массовым производством. Он также заявлял, что операторы Gulma все еще проходят подготовку и не готовы эксплуатировать БЛА в полной мере.
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15.02.2018
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