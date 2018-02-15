Ростех: экипировка "солдата будущего" по функционалу будет напоминать амуницию из видеоигр
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Прототип перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС
В корпорации уточнили, что реальные изображения разработки являются секретными и пока их нельзя демонстрировать
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ряд элементов "солдата будущего" будет соответствовать видеоиграм, а на странице вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Twitter размещены изображения одного из ее концептов, но не реальной боевой экипировки. Об этом сообщили в четверг ТАСС в госкорпорации "Ростех".
"Опубликованные изображения - старые, они были сделаны еще в 2012 году. Это лишь иллюстрация, не имеющая ничего общего с настоящим обликом "солдата будущего". Реальная экипировка, которая сейчас создается, является секретной - мы не имеем права ее демонстрировать. Но однозначно можно сказать, что набор ее элементов, с точки зрения функциональности, а не дизайна (!) - будет аналогичным компьютерной игре: шлем, защита, передовые средства связи и навигации, боевой "обвес", - сказали в "Ростехе".
Ранее Рогозин написал в Twitter, что группа депутатов Госдумы по его приглашению посетила Фонд перспективных исследований и ознакомилась с результатами работы этой организации в области робототехники, материаловедения, аддитивных и информационных технологий.
В записи вице-премьера в социальной сети есть ряд изображений, в том числе "Российский солдат будущего".
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15.02.2018
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