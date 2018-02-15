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ПАО НПО «Наука» принимает участие в Российском инвестиционном форуме

16.02.2018 ПАО НПО "Наука" 167 0
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НПО Наука на Сочи-2018
НПО «Наука» в объединенной экспозиции Владимирской и Тверской областей на 17-м Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018».
Источник: http://www.npo-nauka.ru/

15 февраля начал работу 17-й Российский инвестиционный форум «Сочи-2018». НПО «Наука» участвует в объединенных экспозициях Владимирской и Тверской областей.


На стенде Владимирского региона при поддержке областной администрации представлен проект развития производства авиационных агрегатов в филиале НПО «Наука», где в настоящее время идет строительство нового производственно-испытательного комплекса. В комплексе появится более 350 новых рабочих мест, будут производиться системы и агрегаты для авиационно-космической промышленности и двигателестроения, а также высокоресурсные автономные энергостанции разработки ООО «Наука-Энерготех».


В работе делегации Тверской области принимает участие ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», совместное предприятие НПО «Наука» и United Technologies Corporation. СП демонстрирует модель теплообменника системы генерирования азота, предназначенного для использования на самолетах Боинг-787. Данные теплообменники выпускаются на производственной площадке в г. Кимры Тверской области.


Инвестиционный форум в г. Сочи проводится при поддержке Правительства Российской Федерации и служит площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Работа мероприятия рассчитана на два дня. Форум включает в себя три тематических блока: «Новая региональная политика: совершенствуя управление», «Бизнес в регионах. Придать новый импульс», «Улучшая качество жизни».
15.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО НПО "Наука"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Наука НПО

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