ПАО НПО «Наука» принимает участие в Российском инвестиционном форуме
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НПО «Наука» в объединенной экспозиции Владимирской и Тверской областей на 17-м Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018».
Источник: http://www.npo-nauka.ru/
15 февраля начал работу 17-й Российский инвестиционный форум «Сочи-2018». НПО «Наука» участвует в объединенных экспозициях Владимирской и Тверской областей.
На стенде Владимирского региона при поддержке областной администрации представлен проект развития производства авиационных агрегатов в филиале НПО «Наука», где в настоящее время идет строительство нового производственно-испытательного комплекса. В комплексе появится более 350 новых рабочих мест, будут производиться системы и агрегаты для авиационно-космической промышленности и двигателестроения, а также высокоресурсные автономные энергостанции разработки ООО «Наука-Энерготех».
В работе делегации Тверской области принимает участие ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», совместное предприятие НПО «Наука» и United Technologies Corporation. СП демонстрирует модель теплообменника системы генерирования азота, предназначенного для использования на самолетах Боинг-787. Данные теплообменники выпускаются на производственной площадке в г. Кимры Тверской области.
Инвестиционный форум в г. Сочи проводится при поддержке Правительства Российской Федерации и служит площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Работа мероприятия рассчитана на два дня. Форум включает в себя три тематических блока: «Новая региональная политика: совершенствуя управление», «Бизнес в регионах. Придать новый импульс», «Улучшая качество жизни».
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15.02.2018
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